स्मार्टफोन, इंटरनेट वापराबाबत उद्या वेबिनार

पुणे, ता. २० : आजच्या धावपळीच्या व स्पर्धेच्या युगात स्मार्टफोनचा व इंटरनेटचा वापर आवश्यक झाला असून, शालेय विद्यार्थ्यांपासून सर्व वयोगटातील नागरिक स्मार्टफोन व इंटरनेटचा वापर करताना दिसून येतात. काही जणांची कामानुसार स्मार्टफोन व इंटरनेटची गरज असते, तर काही जणांना स्मार्टफोनचे व्यसन लागते. स्मार्टफोनच्या जास्त वापराने मानसिक व शारीरिक आरोग्याशी निगडित अनेक समस्या निर्माण होतात. अशा समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून स्मार्टफोन व इंटरनेट वापराबाबत सेल्फ अवेअरनेस व त्याच्या व्यवस्थापनाबाबत प्रत्येकाला माहिती असणे आवश्यक आहे.

‘सकाळ माध्यम समूहा’तील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्या वतीने we are in this together या मोहिमेअंतर्गत मानसिक आरोग्यावर व विविध समस्यांवर मार्गदर्शनासाठी अनेक तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शन कार्यशाळांची मास्टर क्लास शृंखला आयोजित करण्यात येत आहे. या शृंखलेतील दुसरी मार्गदर्शन कार्यशाळा ‘स्मार्टफोन व इंटरनेटच्या वापराबाबत सेल्फ अवेअरनेस व योग्य व्यवस्थापन’ याविषयी बाल आणि किशोर मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ला यांची शुक्रवारी (ता. २२) सायंकाळी चार वाजता तेरा वर्षांच्या पुढील सर्व वयोगटातील नागरिकांसाठी झूम वेबिनारच्या माध्यमातून सशुल्क मार्गदर्शन कार्यशाळा आयोजित करण्यात येत आहे.

डॉ. शुक्ला हे भारत आणि यूकेमध्ये मानसोपचाराचे प्रशिक्षण देतात. सन २००० पासून त्यांनी बाल लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी काम केले आहे.

यावर मार्गदर्शन

१. स्मार्टफोन वापरण्याच्या तुमच्या स्वतःच्या पद्धतीबद्दल जागरूकता

२. सध्याच्या स्मार्टफोन वापराच्या पद्धतीमुळे आपले काही नुकसान होत आहे का? हे जाणून घेणे

३. स्मार्टफोनच्या सतत व अवाजवी वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक समस्या

४. स्मार्टफोनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही योजना व व्यवस्थापन कौशल्ये

मार्गदर्शन कार्यशाळेत सहभागी होण्यासाठी खालील लिंक किंवा QR कोड ओपन करून, नाममात्र कार्यशाळेचे शुल्क भरून रजिस्ट्रेशन करू शकता. रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आपल्या मेल आयडीवर वेबिनारची झूम लिंक व पासवर्ड मिळेल.

लिंक : shorturl.at/arAHJ