धनाच्या बळावर धर्माचे केंद्र बळकावले
शिवाजीनगर, ता. १७ : ‘‘सकल जैन समाजाला अंधारात ठेवून काही विश्वस्तांनी भगवान महावीरांचे मंदिर आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाची जागा बॅंकेत गहाण ठेवली आहे. धनाच्या बळावर धर्माचे आणि संस्काराचे केंद्र बळकावले आहे. इतिहासात प्रथमच भगवान महावीर कर्जाच्या खाईत ढकलले गेले आहेत. सरकारने जैन बोर्डिंगच्या जमिनीचा व्यवहार तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा सकल जैन समाज सरकारला खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही,’’ असा इशारा जैन समाजाचे आचार्य श्री गुप्तिनंदीजी महाराज यांनी दिला आहे.
मॉडेल कॉलनी येथील शेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंगचा तीन एकर भूखंड खासगी विकसकाला बेकायदेशीररीत्या विकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सकल जैन समाजाच्या वतीने मॉडेल कॉलनी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत शुक्रवार (ता. १७) मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात कोल्हापूरचे लक्ष्मीसेन भट्टारक स्वामी, आचार्य प्रवीणऋषी महाराज, तसेच अनेक जैन बांधव सहभागी झाले होते. अभय छाजेड, प्रशांत जगताप, अरविंद शिंदे, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, रवींद्र धंगेकर यांनी भेट देऊन जैन समाजाच्या मागणीस पाठिंबा दर्शविला, तसेच याचिकाकर्ता आनंद कांकरिया, स्वप्नील गंगवाल, ॲड. योगेश पांडे, ॲड. स्वप्नील बाफना यांच्यासह कार्यकर्ते आणि बोर्डिंगमधील आजी, माजी विद्यार्थी मोर्चात सहभागी झाले होते.
कायद्यानुसार ट्रस्टची जागा विकण्याचा अधिकार विश्वस्तांना नाही. संस्थेला आर्थिक अडचण असल्यास समाजाकडून देणगी मागता येते, परंतु असे पर्याय न वापरता ट्रस्टींनी वैयक्तिक फायद्यासाठी जमीन विक्री केली, असा आरोप करण्यात आला आहे.
विकसकाने ही मिळकत बॅंक आणि पतसंस्थेकडे गहाण ठेवून सुमारे ७० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले आहे. त्यामुळे हा व्यवहार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी अॅड. योगेश पांडे, अण्णासाहेब पाटील, अक्षय जैन, चंद्रकांत पाटील व अॅड. सुकौशल जिंतूरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल
जैन बोर्डिंगच्या जमीनविक्रीप्रकरणी लक्ष्मीकांत खाबिया, ॲड. योगेश पांडे आणि आनंद कांकरिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुण्यात भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व कायदेशीर बाबी समजून घेतल्या. मुख्यमंत्र्यांनी जैन समाजातील शिष्टमंडळाशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून वसतिगृह आणि मंदिराविषयी समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही दिली, असे लक्ष्मीकांत खाबिया यांनी सांगितले.
जैन बोर्डिंगची जागा १९५८ पासून ट्रस्टींच्या नावावर आहे. मध्यंतरी ट्रस्टींनी ही जागा एका बांधकाम व्यावसायिकाला दिली. धर्मादाय आयुक्तांकडून संशयास्पद परवानगी देण्यात आली. यामधून विकसक सुमारे तीन हजार कोटी रुपये कमावणार आहेत. ट्रस्टमधील काही व्यक्तींना टेबलाखालून काळा पैसा दिल्याची शक्यता आहे.
- राजू शेट्टी, माजी खासदार
