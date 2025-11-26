महात्मा फुले यांचे साहित्य सरकारने सर्व भाषेत प्रकाशित करावे
पुणे, ता. २६ : ‘‘क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांचे साहित्य सरकारने सर्व भाषांमध्ये प्रकाशित करावे. या माध्यमातून महात्मा फुले यांचे विचार समाजातील तळागाळापर्यंत पोहोचतील,’’ असे प्रतिपादन अखिल भारतीय महात्मा फुले प्रबोधन मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष किशोर टिळेकर यांनी केले.
वानवडी येथील महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनात अखिल भारतीय महात्मा फुले प्रबोधन मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी टिळेकर बोलत होते. टिळेकर म्हणाले की, महिला शिकली तरच ती कुटुंबाचा विकास करेल. यासाठी महात्मा फुले यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी शाळा काढून स्त्रीसक्षमीकरणाचे धोरण राबवले, तरुणांनी उच्चशिक्षित होऊन शेतीच्या माध्यमातून कुटुंबाचा आर्थिक विकास करावा, यासाठी शेतीला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केला. त्या काळात सुविधा नसतानादेखील सर्वसामान्य जनतेचा विचार करून महात्मा फुले यांनी विविध योजना राबविल्या.
सूर्यदत्ता इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय चोरडिया यांच्या हस्ते महात्मा फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. त्यानंतर दीपप्रज्वलन करून संमेलनाचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी साहित्य परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शरद गोरे, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष दत्ता भोंगळे, राज्य शिक्षक परिषद पुणे विभाग संघटनमंत्री रामदास अभंग, परिषदेच्या राष्ट्रीय सचिव सुवर्णा पवार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शुभांगी काळभोर, राष्ट्रीय विश्वस्त ज्ञानेश्वर पतंगे, संतोष शेलार, पुणे विभागीय अध्यक्ष सूर्यकांत नामुगडे, पश्चिम महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष विक्रम शिंदे, पश्चिम महाराष्ट्र महिला प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा मगर, युवा प्रदेशाध्यक्ष सुमेध गायकवाड, डॉ. नंदकुमार राऊत, खजिनदार फुलचंद नागटिळक, सरचिटणीस सुवर्णा वाघमारे आदी उपस्थित होते.
२८ नोव्हेंबर शिक्षक दिन म्हणून साजरा व्हावा, पुणे रेल्वे स्थानकाला महात्मा फुले यांचे नाव द्यावे, उच्च शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, असे ठराव संमेलनात मंजूर करण्यात आले. महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस सुनील लोणकर यांनी प्रास्ताविक केले, तर महाराष्ट्र संघटक सचिव अमोल कुंभार यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
वानवडी ः अखिल भारतीय महात्मा फुले प्रबोधन मराठी साहित्य संमेलनाचे दीपप्रज्वलन करून उद्घाटन करताना मान्यवर.
