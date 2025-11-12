पक्षाने सन्मान न ठेवल्यास पदाचा राजीनामा देणार प्रदीप गारटकर ः संपूर्ण पॅनेल उभे करण्याचा इशारा
इंदापूर, ता. १२ ः राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सन्मान न ठेवल्यास जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊ व
इंदापूर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी स्वतंत्र पॅनेल उभे करू, अशी घोषणा प्रदीप गारटकर यांनी केली. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या राजकीय हालचाली सुरू असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्यांना प्रवेश देऊ. परंतु लगेच नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळणार नाही, अशी भूमिका गारटकर यांनी घेतली. यावेळी भरत शहा यांचे नाव न घेता गारटकर म्हणाले, ‘‘कोणाच्या पक्षप्रवेशाला आमची हरकत नाही. परंतु आले की लगेच नगराध्यक्षपद देण्याची अट घालणं योग्य नाही. त्यामुळे आम्हीही पक्षापुढे प्रस्ताव ठेवला आहे.’’
संपूर्ण पॅनेल उभे करू. यावेळी आपली ताकद आणि आपल्याबरोबर येणाऱ्यांची ताकद एकत्र आली तर आपल्याला कोणीही रोखू शकणार नाही, असा इशारा गारटकर यांनी देत आगामी निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले. ज्या दिवशी फॉर्म भरले जातील, त्या दिवशी नैतिकतेला धरून पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामाही देण्यास मागे पुढे पाहणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
