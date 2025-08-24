महाराष्ट्राचे विभाजन होण्याचा धोका ‘म मराठीचा...’ निर्धार परिषदेत डॉ. दीपक पवार यांची भीती
पुणे, ता. २४ : ‘‘त्रिभाषा धोरण जपण्याची केवळ महाराष्ट्राची जबाबदारी नाही. हिमालयाची काळजी करण्याआधी सह्याद्री आणि सातपुडा जपला पाहिजे. मराठीसाठीचा लढा हा जीवन-मरणाचा लढा आहे. ही संधी गमावल्यास महाराष्ट्राचे विभाजन किंवा त्रिभाजन होण्याचा धोका आहे,’’ अशी भीती मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी रविवारी व्यक्त केली.
मराठी अभ्यास केंद्र, महाराष्ट्र देशाभिमानी संघ आयोजित ‘म मराठीचा, म महाराष्ट्राचा’ या निर्धार परिषदेत डॉ. पवार बोलत होते. याप्रसंगी राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, शाहीर संभाजी भगत, मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत व अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत, प्रकाश परब, अर्थतज्ज्ञ प्रा. नीरज हातेकर आदी उपस्थित होते.
‘मराठीचे राजकारण ठाकरे, पवार यांच्या पलीकडे गेले पाहिजे,’ अशी अपेक्षाही डॉ. पवार यांनी व्यक्त केली.
देशमुख म्हणाले, ‘‘भाषा, ज्ञान, संस्कृती, देश या भिन्न गोष्टी आहेत. भाषा आणि देश वेगळे करता येत नाही. मराठी भाषा प्रगत आहे, ज्ञानाची भाषा आहे; पण ती संपन्न झालेली नाही. रस्त्यावरची भाषा हिंदी, ज्ञानाची भाषा इंग्रजी आहे. आपली भाषा सोडणे हा आत्मघात आहे.’’
हिंदीच्या सक्तीमागे राजकारण, सांस्कृतिक वर्चस्व आहे. त्या विरोधात मराठीचे, महाराष्ट्रकारणाचे कथन, अस्मिता निर्माण करावी लागेल, अशी गरज हातेकर यांनी अधोरेखित केली.
हिंदी सक्तीच्या निर्णयाच्या निमित्ताने मराठी माणसांची एकजूट झाली असून, महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेला धुगधुगी यायला लागली आहे. पहिलीपासून तिसरी भाषा किंवा हिंदी भाषा लागू करण्यास विरोध असणारच आहे. त्यापलीकडे मराठी भाषिक समाज म्हणून ओळख ठळक करण्याची गरज आहे, असे परब यांनी सांगितले.
--------------
एकत्र येण्याचा सर्वपक्षीय निर्धार
निर्धार परिषदेच्या समारोप सत्रात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित अभ्यंकर, मनसेचे अनिल शिदोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे विकास लवांडे, ‘आप’चे मुकुंद किर्दत, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सुषमा अंधारे, काँग्रेसचे हनुमंत पवार आदी सर्वपक्षीय प्रवक्ते उपस्थित होते. मराठीसाठी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एकत्र येण्याचा निर्धार या सगळ्यांनी व्यक्त केला.
‘‘सरकारची मराठी भाषेबद्दलची उदासीनता आणि मराठी भाषेविरोधी धोरणे दिसून येत आहेत. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अस्मितेवर भाजप आक्रमण करत आहे.’’ अशी टीका अंधारे यांनी केली. शिदोरे यांनी महाराष्ट्रातील रोजगार १०० टक्के स्थानिकांना देण्याचा कायदा करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. मराठीच्या मुद्द्यावर सर्वांना एक व्हावे लागेल, असे लवांडे म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.