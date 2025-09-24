सात्यकी सावरकरांचा अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळला
पुणे, ता. २४ : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबाबत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केलेल्या वादग्रस्त भाषणाचा व्हिडिओ युट्यूबवरून काढू नये अथवा डिलीट करू नये, अशा मनाई आदेशाची मागणी करणारा सात्यकी सावरकर यांचा अर्ज येथील विशेष न्यायालयाने फेटाळला.
विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी निरीक्षण नोंदविले की, ‘या प्रकरणातील सुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, व्हिडिओ डिलीट करण्यास रोखता येणार नाही. त्यातून आरोपीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य प्रतिबंधित करता येणार नाही.’ तक्रारदाराने या भाषणाची सीडी न्यायालयात सादर केल्याने त्यावरूनच सुनावणी होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
मार्च २०२३ मध्ये लंडनमध्ये अनिवासी भारतीयांसमोर भाषण करताना राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी वादग्रस्त विधान केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सात्यकी सावरकर यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात मारहाणीची खासगी तक्रार दाखल केली असून, या प्रकरणाची सुनावणी लोकप्रतिनिधींवरील खटले पाहणाऱ्या विशेष न्यायालयात सुरू आहे.
सात्यकी सावरकर यांचे वकील अॅड. संग्राम कोल्हटकर यांनी गांधी यांना भाषण युट्यूबवरून डिलीट न करण्यासाठी मनाई आदेश मागितला होता. मात्र, राहुल गांधींचे वकील अॅड. मिलिंद पवार यांनी त्यास आक्षेप घेतला. त्यांना अॅड. अजिंक्य भालगरे, अॅड. सुयोग गायकवाड आणि अॅड. हर्षवर्धन पवार यांनी सहकार्य केले.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०२ नुसार खासगी तक्रारीवर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर पूरक तपास अहवाल मागविता येत नाही, यासंदर्भातील विविध न्यायनिर्णय अॅड. मिलिंद पवार यांनी सादर केले. खटला साक्षी-पुरावे नोंदविण्याच्या टप्प्यात असल्याने या अवस्थेत पोलिसांकडून तपास अहवाल मागविता येणार नाही. खटला फौजदारी स्वरूपाचा असल्याने आरोपीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य मर्यादित करता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला आणि सात्यकी सावरकर यांचा अर्ज फेटाळला. या खटल्याची पुढील सुनावणी तीन ऑक्टोबरला होणार आहे.
