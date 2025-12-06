आठ कोटींच्या लाचप्रकरणी दोघे ताब्यात तीस लाखांचा पहिला हप्ता घेताना ‘एसीबी’कडून कारवाई
पुणे, ता. ६ : पुण्यातील एकता सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीतील वाद सोडवून शेअर सर्टिफिकेट देण्यासाठी तब्बल आठ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) शनिवार पेठ परिसरात सापळा रचून शासनाने नेमलेल्या अवसायक (लिक्विडेटर) आणि सरकारी पॅनेलवरील लेखापरीक्षक या दोघांना ३० लाखांचा हप्ता घेताना ताब्यात घेतले.
धनकवडीतील एकता सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये जुन्या आणि नवीन सभासदांमध्ये सभासदत्वावरून २०२० पासून वाद सुरू होता. सहकार विभागाकडे चौकशी झाल्यानंतर सोसायटीला अवसायनात काढण्यात आले आणि २०२४ मध्ये लिक्विडेटर म्हणून विनोद माणिकराव देशमुख (वय ५०) यांची नियुक्ती करण्यात आली.
दरम्यान, तक्रारदारासह ३२ नवीन सभासदांनी २०२३ मध्ये तत्कालीन प्रशासक भास्कर राजाराम पोळ (वय ५६) यांच्याकडे शेअर सर्टिफिकेट मिळण्यासाठी अर्ज केले होते. तक्रारदार सुनावणीला गैरहजर राहिल्याने ३२ सभासदांचे अर्ज निकाली काढण्यात आले. परंतु अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आला.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये तक्रारदारांनी चौकशी केली असता, आरोपी पोळ यांनी तक्रारदारासह ३२ सभासदांच्या कामासाठी स्वतः आणि लिक्विडेटर देशमुख यांच्यासाठी तीन कोटी, तर भविष्यातील लिलावात तक्रारदार सांगतील त्या व्यक्तीस सोसायटीच्या जागेची निविदा मिळवून देण्यासाठी पाच कोटी, अशी एकूण आठ कोटी रुपयांची मागणी केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाच डिसेंबर रोजी पडताळणी केली असता, पोळ यांनी लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. तक्रारदाराकडून अॅडव्हान्स म्हणून ३० लाख रुपये देण्याची मागणीही त्यांनी केली. यानंतर त्याच दिवशी शनिवार पेठेत तक्रारदाराच्या कार्यालयासमोर सापळा रचण्यात आला. सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास देशमुख स्वतः त्या ठिकाणी आले. त्यावेळी देशमुख आणि पोळ या दोघांना तक्रारदाराकडून ३० लाख रुपये घेताना ‘एसीबी’च्या पथकाने ताब्यात घेतले. त्यांच्याविरुद्ध विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
‘एसीबी’चे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अजित पाटील, अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस आयुक्त नीता मिसाळ यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक प्रवीण निंबाळकर करीत आहेत.
