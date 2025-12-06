‘देसी गर्ल’च्या तालावर पुणेकरांचे ‘धूम मचाले’
पुणे, ता. ६ ः कोथरूडच्या सूर्यकांत काकडे फार्मचा भव्य परिसर.... वातावरणात पसरलेली गुलाबी थंडी.... हजारोंच्या संख्येने उपस्थित पुणेकर रसिक... असा सुरेख माहोल जमलेला असताना मंचावर तिचे आगमन झाले. आपल्या धमाकेदार ‘एंट्री’ने, नजरेच्या एका कटाक्षाने अन् पहिल्याच गाण्याने तिने मैफिलीचा ताबा घेतला. पुढचे तीन तास एकदाही विराम न घेता सलगपणे एकापेक्षा एक दमदार गाणी सादर करत तिने पुणेकरांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. या ‘देसी गर्ल’च्या तालावर पुणेकरांनी ‘धूम मचाले’चा अनुभव घेतला. ती म्हणजे अर्थातच प्रसिद्ध गायिका सुनिधी चौहान. ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ या महोत्सवांतर्गत शनिवारी सायंकाळी सुनिधी चौहान यांची ‘आय अॅम होम’ ही मैफील सादर झाली. सुनिधी यांनी आपली लोकप्रिय गाणी सादर करत ही मैफील उत्तरोत्तर रंगवत नेली. वेगवेगळ्या प्रकारातील गाणी तितक्याच ताकदीने सादर करताना त्याला दमदार नृत्याची साथ देत उपस्थितांना परिपूर्ण अनुभव दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.