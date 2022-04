वंध्यत्व व मानसिक आरोग्य याविषयी उद्या मोफत वेबिनार

पुणे, ता. २८ : ‘सकाळ माध्यम समूहातील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्या we are in this together या मोहिमेअंतर्गत व लोकमान्य मल्टिपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड यांच्या सौजन्याने विवाहित दाम्पत्यांसाठी ‘वंध्यत्वाला भावनिक नजरेतून समजून घेताना’ याविषयी उद्या शनिवार (ता. ३०) सायंकाळी चार वाजता मनोविकार व मानसोपचार तज्ज्ञ, नमस्ते सायकोलॉजीच्या सहसंस्थापिका डॉ. सविता गायकवाड यांचा मोफत मार्गदर्शनपर झूम वेबिनार आयोजित करण्यात येत आहे.

आजकालच्या धकाधकीच्या व स्पर्धेच्या युगात अयोग्य आहार व चुकीच्या जीवनशैलीमुळे अनेक तरुण विवाहित दाम्पत्यांना वंध्यत्वाच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. वंध्यत्वाच्या वाढत्या समस्येमुळे मानसिक ताण-तणाव व नैराश्याचे प्रमाण वाढत आहे. वंध्यत्वाला समस्या म्हणून न पाहता भावनिक नजरेतून कसे समजून घ्यावे आणि त्यातून आलेल्या नैराश्य व ताण-तणावाचे समायोजन कसे करावे, याबाबत योग्य मार्गदर्शन होणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने वेबिनारचे आयोजन करण्यात येत आहे.

या बाबींवर मार्गदर्शन...

१. वंध्यत्वाची कारणे व लक्षणे

२. निदान व उपचारपद्धती

३. वंध्यत्वाच्या समस्येमुळे स्त्रीच्या व एकूणच कुटुंबीयांच्या मानसिकतेवर होणारा परिणाम

वेबिनारमध्ये सहभागी होण्यासाठी खाली दिलेली लिंक किंवा QR कोड ओपन करून, रजिस्ट्रेशन करू शकता. रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आपल्या ईमेल आयडीवर झूम वेबिनारची लिंक, आयडी व पासवर्ड मिळेल.

लिंक : www.waitt.in/register-now/