म्युझिक थेरपीवर उद्या मोफत वेबिनार

पुणे, ता. १२ ः सकाळ माध्यम समूहातील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्या we are in this together या मोहिमेअंतर्गत व लोकमान्य मल्टिपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड यांच्या सौजन्याने ‘म्युझिक थेरपी आणि मानसिक आरोग्य’ या विषयावर आधारित सर्व वयोगटातील महिला व पुरुषांसाठी उद्या शनिवारी (ता. १४) दुपारी बारा वाजता प्रसिद्ध गीतकार, गायिका आणि संगीत चिकित्सक (न्यूरोलॉजिक म्युझिक थेरपिस्ट) अमिरा गिल यांचा मार्गदर्शनपर मोफत झूम वेबिनार आयोजित करण्यात येत आहे. अमिरा गिल यांनी प्रख्यात बर्कली कॉलेज ऑफ म्युझिक इन्स्टिट्यूटमधून संगीताची पदवी प्राप्त केली आहे.

यावर होणार मार्गदर्शन

१. संगीत थेरपी म्हणजे काय?

२. संगीत थेरपीचे सोपे मार्ग व प्रकार कोणते?

३. संगीत थेरपीचा ‘मानसिक ताण-तणाव’ कमी करण्यासाठी कसा उपयोग केला जातो.

४. संगीत थेरपी आणि सकारात्मक ऊर्जा व दृष्टिकोन

वेबिनारमध्ये सहभागी होण्यासाठी सोबत दिलेली लिंक किंवा QR कोड ओपन करून, रजिस्ट्रेशन करू शकता. रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आपल्या ईमेल आयडीवर झूम वेबिनारची लिंक, आयडी व पासवर्ड मिळेल. लिंक : www.waitt.in/register-now/

QR कोड : (क्रमांक ६३७२८)

तेरा हजार लोकांनी साधला संपर्क

सकाळ माध्यम समूहातील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्या अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या we are in this together या मोहिमेच्या माध्यमातून मानसिक ताण-तणाव व एकूणच मानसिक स्वास्थ्याच्या समस्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी ‘सकाळ सोबत बोलूया’ ही चोवीस तास मोफत हेल्पलाइन मागील दोन वर्षांपासून सुरू आहे. आतापर्यंत या हेल्पलाइनवर राज्यभरातून तेरा हजारहून अधिक लोकांनी संपर्क साधला आहे. तसेच, we are in this together च्या अंतर्गत सातत्याने मानसिक आरोग्याशी निगडित विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शकांच्या कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येते. अधिक माहितीसाठी वेबसाइटला भेट द्या :- www.waitt.in

------------------------

लोगो---------६३७२६ व ६३७२७