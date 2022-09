पुणेकरांनी साजरा केला वर्ल्ड क्लीनअप डे

इगतपुरी तालुक्यात अतिवृष्टी; मागील 5 वर्षांपेक्षा सरासरी दीडपट जास्त पाऊस

इगतपुरी शहर (जि. नाशिक) : इगतपुरी शहरासह तालुक्यात गेल्या २४ तासांत १२३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. संततधारेमुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावर अतिवृष्टीसह दाट धुक्याने वाहने संथगतीने धावत होती. (Heavy rains in Igatpuri taluka Average rainfall is one half times higher th