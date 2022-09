‘डीएसएसएल-५’मुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ

Nashik : शहर परिसरात तिघांनी गळफास घेत संपविली जीवनयात्रा

नाशिक : शहरात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तिघांनी गळफास घेत जीवनयात्रा संपविली. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यांमध्ये आकस्मात मृत्यूची नोंद झाली आहे. सातपूरच्या घाटोळ मळा परिसरात १९ वर्षाच्या युवकाने आत्महत्या केली. (Three in city ended their journey by hanging themselves Nashik Latest Marathi Ne