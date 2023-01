नव्या शिक्षण धोरणाच्या

अंमलबजावणीला आधार



नवीन शैक्षणिक धोरण हे शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडविणारे साधन आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक शिक्षण संस्था या हे धोरण राबविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यात पुण्यातील नावाजलेली संस्था असलेल्या ‘शिक्षण प्रसारक मंडळी’ने त्यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन केले. त्यातून हे नवे धोरण शिक्षण आणि समाजावर बिंबवण्याचे काम सुरू केले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सगळ्यात महत्वाचा घटक म्हणजे शिक्षक. शैक्षणिक धोरणाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यामध्ये शिक्षकाची महत्वाची भूमिका असते. उद्देशाची पूर्तता करण्यासाठी शालेय शिक्षक व शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यासाठी सेमिनार तसेच विविध परिषदांचे आयोजन केले.



शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या टिळक शिक्षण महाविद्यालयाने ३० जानेवारी २०२१ रोजी राज्यस्तरीय परिषद आयोजित केली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२२ अंमलबजावणी बाबत मार्गदर्शन हा या परिषदेचे मुख्य हेतू होता. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.करमळकर आणि शिक्षण प्रसारक मंडळीचे नियामक मंडळाचे अध्यक्ष मा.एस.के जैन यांच्या उपस्थितीत ही परिषद झाली. भारतीय तत्वज्ञान आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यातील परस्पर संबंध स्पष्ट करण्यात आला. राष्ट्रीय मुक्त शाळा संस्थेचे अध्यक्ष अधिष्ठाता प्रा.चंद्रप्रकाश शर्मा यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या निर्मितीचा प्रवास व त्याची

ठळक वैशिष्ट्ये त्यांनी सांगितली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील मनुष्यबळ विकास याविषयी देखील या परिषदेत मार्गदर्शन करण्यात आले. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलासचंद्र शर्मा यांनी त्याचे पैलू उलगडले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : आव्हाने आणि उपाययोजना या विषयावर १३ मार्च २०२१ रोजी नितीआयोग, भारतीय शिक्षण मंडळ आणि टिळक शिक्षण महाविद्यालयाच्या वतीने शालेय शिक्षकांसाठी ‘‘राष्टीय शैक्षणिक धोरण : २०२० आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजना’’ याविषयावर वेबिनार घेण्यात आला. या वेबिनारमध्ये धोरणाची अंमलबजावणी विविध शैक्षणिक स्तरावर करताना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर उपाय योजना यासाठी गटचर्चा घेण्यात आली यामध्ये सर्व शिक्षकांनी सहभाग घेतला. नवीन शैक्षणिक धोरणातील शिक्षकांची भूमिका या विषयावर २६ मार्च २०२१ रोजी वेबिनार घेण्यात आला. हा वेबिनार सर्व शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांसाठी खुला होता. शिक्षण क्षेत्रातील विविध अशा 15 तज्ज्ञ प्रध्यापकांनी यामध्ये मार्गदर्शन केले.



जे.पी.नाईक लेक्चर सीरीज

टिळक शिक्षण महाविद्यालयातर्फे २० जून २०२१ पासून दोन व्याख्यानमाला सुरु करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी संबंधित अनेक घटक विशेषतः शिक्षणाचे भारतीयत्व आणि संशोधनाचे स्वरूप याविषयी विविध तज्ज्ञ आपापले विचार मांडतात. आतापर्यंत या दोन्ही व्याख्यानमालेत एकूण २२ व्याख्याने झाली आहेत. १२ व १३ओक्टोबर २०२२ रोजी टिळक टिळक शिक्षण महाविद्यालयात राष्टीय शैक्षणिक धोरणातील Skill Development and Industry Linkages शी संबंधित Teacher Education Institute and Industry Linkages या विषयावर राज्यस्तरीय परिषद घेण्यात आली. तसचे ५ व ६ जानेवारी २०२३ रोजी टिळक शिक्षण महाविद्यालयात आणि MIT School of Education, MIT Art design and Technology University, Pune यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. यापुढेही शैक्षणिक

धोरण -२०२० याविषयाशी निगडीत पालक,शिक्षक ,विद्यार्थी या सर्वांसाठी वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित

करण्यात येणार आहेत.