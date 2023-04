संस्कृतीचे पुरस्कर्ते!

By

सहाव्या शतकात जगामध्ये जेव्हा अनाचाराचा अंधार पसरायला लागला होता अशा दुर्धर काळात हजरत पैगंबरांनी जन्म घेऊन अधःपातेच्या धारेस लागलेल्या जगाला मागे परतविले व जगाला सत्य, न्याय, समता, दया, त्याग, परोपकारादी संस्कृतीची विविध मूल्यांची जाणीव करून दिली. डेनिसन नावाच्या एका ग्रंथकाराने (Emotion as the Basis of civilization) या ग्रंथात हजरत पैगंबरांनी जगास विनाशापासून वाचविले असे स्पष्ट उद्‍गार काढले आहेत.

दुसऱ्याला संकटात टाकून आपण ऐषआरामात राहणे, स्वतःचा बडेजाव राखण्यासाठी इतरांवर चिखल फेक करणे, मानवांना उपद्रव होईल असे वर्तन करणे ही काही संस्कृतीची चिन्हे नव्हेत. तोंड फाटेपर्यंत धर्मशास्त्र सांगणारा पण, स्वतःच्या पत्नीविषयी आदर न बाळगणारा किंवा अष्टौप्रहर जपजाप्या व अनुष्ठाने करणारा पण, अनाथांची संपदा गिळण्यासाठी टपून बसणारा गृहस्थ सुसंस्कृत आहे, असे कोणीच म्हणणार नाही. त्याच्या धर्मज्ञानाला किंवा अनुष्ठानाला सहृदय वृत्तीची गरज आहे. औदार्याची आवश्यकता आहे. संसारामध्ये राहून जीवनाशी झगडा करीत सर्वांचे कल्याण व हित चिंतणे, सर्वांबद्दल प्रेम बाळगणे ही संस्कृती होय.

अंतःकरणाची ऋजुता व विशालता यामधून संस्कृती प्रतीत होत असते. दया, औदार्य, त्याग ही तिची स्मृतिचिन्हे आहेत. सभ्यता, समता, बंधुता व मानवता ही त्याची बिरुदे आहेत. जीवनाचे सौंदर्य व विशालता ज्यामुळे वाढीला लागते ती संस्कृती होय. अशा संस्कृतीचा हजरत पैगंबरांनी पुरस्कार केला आहे. हजरत पैगंबरांनी आपल्या उदात्त आचरणाने व शिकवणीने मानवी संस्कृतीमध्ये केवढी मोलाची भर टाकली आहे, असे उद्‍गार ख्रिश्चन लोकांच्या भरलेल्या ‘चर्च काँग्रेस’ मध्ये रेव्ह. टेलर यांनी काढले आहे.

मानवाचे कल्याण करण्याची वृत्ती आणि बंधुतेची भावना अंगात बाणली जाते. इस्लाम धर्माने विरक्त वृत्ती नष्ट करून वीरवृत्ती जागृत केली. परमेश्वर भक्ती, विचार वृत्ती आणि बंधुत्व या बाबतीत आम्हास इस्लाम धर्माने धडा घालून दिला आहे. हा धडा घेण्यातच आपले कल्याण आहे व हीच खरी संस्कृती आहे.

(लेखक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत)

इफ्तार : ६.५४ रविवारी सायंकाळी

सहेरी : ४.५६ सोमवारी सकाळी