वृद्धमित्र प्रकल्पास हवी मदत!

पुण्यातील एका वस्तीमध्ये ७५ वर्षांचे लक्ष्मण शिंदे (नाव बदललेले आहे) नावाचे आजोबा आपल्या कुटुंबासमवेत राहत आहेत. त्यांना दोन मुले व तीन मुली असून, एक मुलगा पूर्णतः दारुच्या आहारी गेलेला आणि दुसरा मुलगा त्यांच्यापासून विभक्त राहत होता. मुलींची लग्ने होऊन त्या सासरी गेलेल्या, त्यातच एक मुलगी सासरचे घर सोडून परत त्यांच्याकडे राहण्यास आली होती. घरात कमावणारे इतर कोणीच नसल्याने आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक होती. या सर्वांमध्ये कुटुंबाची जबाबदारी आजोबांवरच होती. एका चहाच्या दुकानात ते काम करून कसेबसे घर चालवत होते. परंतु, दुर्दैवाने कोविड-१९ च्या काळात आजोबांचा अपघात झाला आणि त्यातच त्यांचे खुब्याचे हाड मोडले. डॉक्टरांनी खुब्याची शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे आहे, असे सांगितले. परंतु, आजोबांना शस्त्रक्रियेचा खर्च करणे शक्य नव्हते.

याच दरम्यान ‘वृद्धमित्र’च्या टीमची भेट आजोबांबरोबर झाली, तेव्हा त्यांना खूप अडचणी होत्या. उत्पन्नाचा मार्ग नसल्यामुळे खाण्या-पिण्यापासून औषधांपर्यंत त्यांची गैरसोय होत होती. ‘वृद्धमित्र’च्या ताईंनी आजोबांना रुग्णालयात दाखवल्यावर समजले की, शस्त्रक्रियेसाठी पंचवीस ते तीस हजार रुपयांपर्यंत खर्च येणार होता. ‘वृद्धमित्र’च्या टीमने ही शस्त्रक्रिया शासकीय योजनेतून होण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु, खुब्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या बॉलसाठी (साधन) अठरा हजार रुपये खर्च येणारच होता.

दरम्यान, ‘वृद्धमित्र’कडून आजोबांना डायपर, कुटुंबीयांना रेशन-अन्नधान्य किट, औषधे, आरोग्य तपासणी, आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून थोडी फार मदत होत होती. शस्त्रक्रियेसाठी आजोबांना दाखल केल्यावर कळले की, त्यांच्या गुढघ्यात जंतुसंसर्ग होता. गुढघ्यातील जंतुसंसर्ग आधी पूर्णपणे बरा करण्यासाठी त्यांच्यावर प्रथम उपचार करण्यात आले. यादरम्यान, ‘वृद्धमित्र’ने शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या बॉलसाठी (साधन) अठरा हजार रुपयांचा निधी संकलित केला. शेवटी आजोबांवर खुब्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. शस्त्रक्रियेनंतरही ‘वृद्धमित्र’ने आजोबांचा हात नाही सोडला. त्यांना औषधे आणि फिजिओथेरपी याची सोय करून दिली, त्यामुळे त्यांची तब्येत झपाट्याने सुधारली. अशा शेकडो वयोवृद्धांसाठी हा प्रकल्प नवसंजीवनी देणारा ठरला आहे.

‘स्कूल’ संस्थेचा प्रकल्प

‘सोसायटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ओरिएंटेड ऑपरेशनल लिंक्स’ (स्कूल) या संस्थेची स्थापना २००७ मध्ये असुरक्षित व कमी उत्पन्न गटातील लोकांचे आरोग्य आणि राहणीमान सुधारणे या हेतूने करण्यात आली. संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून, त्यांचे कार्य पुण्यासहित विविध राज्यांमधील मोठ्या शहरांमध्ये आहे. ६० वर्षांवरील वयोगटांतील नागरिकांच्या अनेक गरजा व समस्या ओळखून जानेवारी २०१९ पासून, पुण्यातील काही वस्त्यांमध्ये संस्थेने ‘वृद्धमित्र’ हा प्रकल्प सुरू केला. हा संस्थेचा मुख्य प्रकल्प असून, तो पुणे, मुंबई, भोपाळ या ठिकाणी शहरपातळीवरील वस्त्यांमध्ये व कांबरे आणि ग्वाल्हेर येथे ग्रामीण भागात राबविला जात आहे. या सर्व ठिकाणी मिळून जवळपास ३३,००० ज्येष्ठ व्यक्तींपर्यंत संस्थेच्या सेवा पुरवल्या जातात, यातील ६३% महिला आणि ३७% पुरुष आहेत. तसेच, यातील ८% ज्येष्ठ लाभार्थी पूर्णपणे एकटे राहतात. आज पुणे शहरातील जवळपास अकरा वॉर्डमधील १२३ वस्त्यांमध्ये हा प्रकल्प मोठ्या पातळीवर राबविला जात आहे.

‘वृद्धमित्र’ या प्रकल्पांतर्गत ज्येष्ठ व्यक्तींच्या शारीरिक व मानसिक समस्यांबद्दल संवेदनशीलता निर्माण करणे, त्यांच्यासाठी सर्वसमावेशक मूलभूत सेवांची वितरण व्यवस्था तयार करणे व त्यांना वेगवेगळ्या शासकीय योजनांशी व संस्थांशी जोडून देणे, अशा स्वरूपाचे काम केले जाते. या कार्यक्रमांतर्गत वस्तीमध्ये प्रशिक्षित कम्युनिटी ऑफिसर ज्येष्ठ व्यक्तींच्या घरोघरी भेट देऊन, त्यांच्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व इतर काही गरजा जाणून घेतात. त्यानंतर नियमितपणे होणाऱ्या घरभेटींद्वारे आजी-आजोबांची प्रशिक्षित डॉक्टरांकडून मोफत आरोग्य तपासणी, औषधोपचार व समुपदेशन केले जाते. तसेच, गरज पडल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांचे समुपदेशन केले जाते. गरजेनुसार चालण्यासाठी काठी, वॉकर, व्हीलचेअर, डायपर, कानाचे मशिन, चष्मे व गरजेला रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे यांसारख्या सुविधा मोफत मिळवून दिल्या जातात. फिजिओथेरपी कॉलेजचे विद्यार्थी कम्युनिटी ऑफिसर यांच्या मदतीने वस्तीत जाऊन, फिजिओथेरपीचे व्यायाम घेतात. याचबरोबर २०२१ पासून, पुणे शहरातील काही आरोग्य केंद्रांमध्ये संपूर्णपणे

ज्येष्ठांसाठी असलेले आरोग्य केंद्र संस्थेने सुरू केले आहेत.

‘स्कूल’ संस्थेचा पुण्यातील ‘वृद्धमित्र’ हा प्रकल्प पूर्णपणे समाजातील देणगीदारांवर अवलंबून आहे. संस्थेला एका ज्येष्ठ व्यक्तीला साधारण एका महिन्याच्या आरोग्याच्या सेवा (नियमित आरोग्य तपासणी व औषधे) देण्यासाठी एका महिन्यासाठी किमान पाचशे रुपये आणि वर्षासाठी सहा हजार रुपयांचा खर्च आहे. तसेच, संस्थेला इतर आरोग्यविषयक साहित्याचीदेखील गरज आहे. संस्थेला आपले काम जास्तीत जास्त वस्त्यांमधील वयोवृद्ध लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी सामूहिक मदतीची गरज आहे.

सकाळ माध्यम समूहाच्या ‘सोशल फॉर अॅक्शन’ या क्राउड फंडिंगच्या प्लॅटफॉर्मवर ‘स्कूल’ या संस्थेच्या उपक्रमाची माहिती मिळेल. समाजातील दानशूर व्यक्ती, माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्या, सीएसआर कंपन्या व परदेशी-भारतीय सोबतचा क्यूआर कोड स्कॅन करून थेट देणगी देऊ शकतात. देणगी देणाऱ्या प्रत्येक देणगीदारास देणगीची पावती व ८० जी हे प्राप्तिकरात ५० टक्के सवलतीचे प्रमाणपत्र मिळेल.

किंवा खालील बँक खात्यात ऑनलाइन देणगी पाठवू शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्सफर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर ट्रान्सझॅक्शन तपशील पाठवावेत.

Name : Sakal Social Foundation

Bank Account No : ४५९१०४००००२१२५२

Name of Bank : IDBI bank, Laxmi Road, Pune.

IFSC Code : IBKL००००४५९

‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्या ‘सोशल फॉर अॅक्शन’ अभियानामार्फत महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या चौदा स्वयंसेवी संस्थांचे व चार गरजू व्यक्तींना वैद्यकीय मदतीसाठीचे अभियान पूर्ण केले आहे. तसेच, क्राउड फंडिंगद्वारे जमा झालेला निधी त्या-त्या संस्थांना वर्ग केला आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क :- ८६०५०१७३६६