लोकसहभाग व दानशूर व्यक्तींच्या मदतीने सामाजिक सेतू !

‘सकाळ माध्यम समूहा’तील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रमांसाठी ‘सोशल फॉर अॅक्शन’ हा क्राउड फंडिंगसाठी ऑनलाइन, डिजिटल वेबसाइट स्वरूपात प्लॅटफॉर्म सुरु केला आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांशी निगडित असलेल्या समस्या कंपनी ‘सीएसआर’, लोकसहभाग व दानशूर व्यक्तींच्या सहकार्याने दूर करून ग्रामविकास साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसेच, व्यक्तिगत देणगीदार आणि सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) स्वीकारणाऱ्या आस्थापनांना एकत्र आणून राज्यात चांगले काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या सामाजिक उपक्रमांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अभियान राबविण्यात येते. आतापर्यंत ‘सोशल फॉर अॅक्शन’ अभियानामार्फत विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या १६ स्वयंसेवी संस्थांचे अभियान पूर्ण केले आहे. तसेच, क्राउड फंडींगद्वारे जमा झालेला निधी त्या-त्या संस्थांना वर्ग केला आहे.



पोखरीत मिळणार स्वच्छ व मुबलक पाणी

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्याच्या दुर्गम पश्चिम आदिवासी भागात दरवर्षी उन्हाळ्यात तीव्र पाणी टंचाई जाणवू लागते. धरणातील पाणीसाठा उन्हाळ्यात कमी झाल्यावर परिसरातील छोटे-छोटे बंधारे, पाणवठे व तळी कोरडे पडतात. त्यामुळे ग्रामस्थांना दोन ते तीन किलोमीटर पायपीट करून तळ गाठलेल्या पाणवठ्यावरून गाळमिश्रित पाणी पिण्यासाठी आणावे लागते. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. ही समस्या लक्षात घेऊन, ‘सकाळ’ने सोशल फॉर अॅक्शन या अभियानांतर्गत पोखरी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने पाणवठ्याचे खोलीकरण करून, नवीन विहीर बांधकामाचा प्रकल्प हाती घेतला. प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर असून, १७ फूट व्यास व २५ फूट खोल घेतलेल्या विहिरीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. सदर विहिरीवर सौरपंप बसविणार आहे, जेणेकरून ग्रामस्थांना स्वच्छ पाणी मिळेल.

सामाजिक बांधिलकीतून एक लाखाची मदत

‘समाजभान’च्या पुण्यातील खडकी येथील नियमित वाचक कल्पना हरचेकर यांनी सकाळ सोशल फाउंडेशनच्या सोशल फॉर अॅक्शन अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामविकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठी एक लाख रुपयांची देणगी दिली आहे. हरचेकर यांनी सोशल फॉर अॅक्शन अभियानाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची सातत्याने माहिती घेऊन मदत दिली आहे. तसेच, सामाजिक कार्यासाठी व आर्थिक मदतीसाठी अनेक लोकांनी पुढे आले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

सोशल फॉर अॅक्शन अभियानाचे उपक्रम...

‘सोशल फॉर अॅक्शन’ अभियानाच्या माध्यमातून शाळांसाठी स्वच्छतागृह प्रकल्प, डिजिटल क्लासरूम (ई-लर्निंग सेटअप) प्रकल्प, विद्यार्थ्यांसाठी सायकल बँक प्रकल्प, ग्रामीण भागात जलसंधारणाअंतर्गत जलवाहिनी प्रकल्प व स्वयंसेवी संस्थांच्या सामाजिक उपक्रमांना मदत आदी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. सर्व प्रकल्पांना सीएसआर कंपन्या व समाजातील सर्व स्तरातून मदतीची गरज आहे.

अशी करा मदत...

सोशल फॉर अॅक्शन अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामविकासासाठी विविध सामाजिक प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पण, यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची, सामूहिक मदतीची व लोकसहभागाची आवश्यकता आहे. समाजातील दानशूर व्यक्ती, औद्योगिक कंपन्या, माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्या व विविध क्षेत्रातील कंपन्यांना सीएसआर निधीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विविध उपक्रमांसाठी मदत करता येईल. मदतीसाठी https://socialforaction.com/ ही लिंक ओपन करून, विविध सामाजिक उपक्रमांची व स्वयंसेवी संस्थांच्या अभियानाची माहिती घेऊन, डोनेट नाऊ या बटनावर क्लिक करून थेट ‘सोशल फॉर अॅक्शन’ या वेबसाईटद्वारे ऑनलाइन देणगी देता येईल. देणगी देणाऱ्या प्रत्येक देणगीदारास देणगीची पावती व ८० जी हे प्राप्तिकरात ५० टक्के सवलतीचे प्रमाणपत्र मिळेल.

किंवा

खालील बँक खात्यात ऑनलाइन देणगी पाठवू शकता. ऑनलाइन देणगी बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या

व्हाट्सॲप नंबर वर ट्रान्सझॅक्शन तपशील पाठवावेत.

