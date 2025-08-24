टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक्सद्वारे सांधेदुखीच्या वेदना घालवा
पुणे, ता. २४ : सांधेदुखी आणि संबंधित आजारातून रुग्णांना वेदनामुक्त करण्यासाठी ‘टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक्स’ने अनोखी उपचारपद्धती तयार केली आहे. या उपचारपद्धतीला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला असून हा दवाखाना रविवारी सुद्धा खुला असणार आहे.
शुद्ध आयुर्वेदिक उपचारपद्धतीचा अवलंब करून टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक्समध्ये सर्व प्रकारच्या लिगामेंट इंज्युरी, फ्रोझन शोल्डर, स्नायूंमधील लचक-चमक, सूज, स्नायूंना रग लागणे, मानेचे, मणक्याचे व कमरेचे आजार तसेच खुब्याचे आजार (हिप जॉइंट नेक्रोसीस), लंबर स्पाँडिलायटिस, ऑस्टिओ आर्थायटिस ऋमेटॉइड आर्थायटिस (आमवात) रुमेटिक आर्थायटिस (उष्णवात) अॅंकिलोझिंग स्पॉंडिलायटिस आणि मस्क्युलर डिस्ट्रॉफीवर येथे उपचार केले जातात. सांधेदुखीशी संबंधित आजारांबरोबरच कार्टिलेज लॉस, डिस्क बल्ज यावरही कोणत्याही ऑपरेशनशिवाय कोणत्याही वयोगटातल्या रुग्णांसाठी उपचार केले जातात.
यामध्ये आजाराचे मूळ शोधण्यावर भर दिला जातो. नेमके निदान झाल्यामुळेच नेमके उपचार करता येतात. योग्य निदान केल्यानंतर रुग्णाची पचनशक्ती-रोगप्रतिकारकशक्तीची सांगड घालून प्रत्येकासाठी स्वतंत्रपणे पारंपरिक वनौषधींपासून औषधे तयार केली जात असल्याने कोणतेही दुष्परिणाम होत नाहीत व ती एफडीए प्रमाणित आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.