अभियंत्यांनी विधायक कार्याला प्राधान्य द्यावे : डॉ. सबनीस
पुणे, ता. २४ : ‘‘कोणताही प्रकल्प उभारताना कंत्राटदार, अभियंता हा महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. मात्र अनेक कंत्राटदार, राजकीय नेते गैरव्यवहाराच्या गर्तेत सापडलेले दिसतात. अभियंत्यांनी यापासून दूर राहत समाजाचा विचार करून विधायक कार्य करण्याला प्राधान्य द्यावे,’’ असे मत ज्येष्ठ साहित्यिक-समीक्षक डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी व्यक्त केले.
‘अभियंता मित्र’ मासिकाच्या ३९व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित ‘शोध अभियांत्रिकी मनाचा’ कार्यक्रमात डॉ. सबनीस बोलत होते. मंगळवार पेठेतील सिंचन भवनाच्या डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमाला मराठा सेवा संघाचे पुरुषोत्तम खेडेकर, जलसंपदा विभागाचे माजी अधिकारी नंदकुमार वडनेरे, अभियंता मित्र मासिकाचे संपादक डॉ. कमलकांत वडेलकर आदी उपस्थित होते.
या वेळी अलका धूत आणि विजय धूत यांच्या हस्ते मोतीलाल धूत व प्रभाकर गानू स्मृती शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली. पुस्तक प्रकाशन, लेखक-अभियंत्यांचा आणि गुणवंत पाल्यांचा सत्कार, उत्कृष्ट अभियंता पुरस्काराचे वितरण आणि अभियंता मित्र मासिकाच्या ३९व्या वर्धापन दिनानिमित्त विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. वडेलकर यांनी प्रास्ताविकात कार्यक्रमाच्या आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली. मनीष गोखले यांनी सूत्रसंचालन केले.
