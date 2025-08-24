जागतिक बाजारपेठेचे केंद्र पुणे व्हावे अरुण फिरोदिया यांची अपेक्षा; सुनील देशमुख यांच्या ‘विदेशमुखी’ चे प्रकाशन
पुणे, ता. २४ ः ज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताचा मोठा वाटा आहे. एक हजार वर्षापूर्वी अरब नागरिक भारतात दाखल झाले आणि येथील ज्ञान युरोपात घेऊन गेले. आजही ही परंपरा कायम आहे. अनेक परदेशी लोक येथे येऊन ज्ञान ग्रहण करून जगाला सेवा देतात. स्वतःला कोणत्याही क्षेत्रात मर्यादित ठेवू नका. आपल्या मर्यादांच्या कक्षेच्या बाहेर पडा. तरच यशस्वी व्हाल. पुणे सर्वार्थाने समृद्ध असून, पुण्याला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ उद्योगपती अरुण फिरोदिया यांनी व्यक्त केली.
इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटंट्सच्या (आयएमए) संचालक मंडळाच्या ग्लोबलचे माजी अध्यक्ष सुनील देशमुख लिखित ‘विदेशमुखी’ पुस्तकाच्या इंग्रजी आवृत्तीचे प्रकाशन रविवारी ज्येष्ठ उद्योगपती अरुण फिरोदिया यांच्या हस्ते झाले. सेनापती बापट रस्त्यावरील मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरच्या नवलमल फिरोदिया सभागृहात झालेल्या सोहळ्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉ. पराग काळकर, आयटी तज्ज्ञ व लेखक डॉ. दीपक शिकारपूर, प्रकाशक अमलताश बुक्सचे सुश्रुत कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
अरुण फिरोदिया म्हणाले, ‘‘लोकांकडून, ग्राहकांकडून शिकत गेल्याने माझ्या मनात अनेक नवनव्या कल्पना विकसित होत गेल्या. आपण जे काही करू, त्यात यशस्वी होऊ, असा आत्मविश्वास आपल्याकडे हवा. ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावण्यासाठी बाहेर पडा व शिकत राहा. विविध ठिकाणचे लोक, बाजारपेठ समजून घ्या. त्यासाठी देशाटन करत राहा. ’’
डॉ. पराग काळकर म्हणाले, ‘‘यशस्वी माणसेच इतरांना प्रेरणा मार्ग दाखवतात. नांदेडच्या छोट्याशा गावातून सुरु झालेला सुनील देशमुख यांचा प्रवास जागतिक स्तरावर गेला. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण यशामागे परिश्रम, जिद्द आहे.’’
शिकारपूर म्हणाले, ‘‘लेखनाला तंत्रज्ञानाची जोड द्यायला हवी. सध्याचा काळ डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आहे. युवा पिढी वाचण्यासाठी पुस्तकांबरोबर तंत्रज्ञानाचा उपयोग करते. ’’ सुनील देशमुख यांनी पुस्तकाचा प्रवास उलगडून सांगितला. प्रशांत शुक्ला, मानसी शहा यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रचिती अंकाईकर यांनी आभार मानले.
फोटो ः42971
