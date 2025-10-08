कात्रज बाह्यवळण महामार्गावर वाहतुकीस बंदी
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ८ : कात्रज बाह्यवळण मार्गावर १५ ऑक्टोबरपासून कात्रजकडून किवळेकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर सकाळी ८ ते ११ वाजेदरम्यान, तर किवळे ते कात्रजकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर सायंकाळी ५ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत जड, अवजड वाहनांना पुढील आदेश येईपर्यंत बंदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या काळात वाहनांनी पर्यायी रस्त्यांचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.
तर जुना पुणे- मुंबई महामार्गावर किवळेकडून कात्रजकडे जाणाऱ्या जड अवजड वाहनांना सायंकाळी ५ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत बंदी करण्यात आली आहे.
या वेळेत सातारा-सांगली-कोल्हापूर बाजूने बेंगलुरू महामार्गावरून येणारी वाहने शिंदेवाडी टोलनाक्याच्या पुढे येणार नाहीत. तसेच नवी मुंबई, ठाणे, रायगड बाजूने बंगलोर महामार्गावरून जाणारी वाहने उर्से टोल नाक्याच्यापुढे व जुना मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहने वडगाव फाट्याच्या पुढे प्रवेश करणार नाहीत. अत्यावश्यक सेवेतील वाहने व पुणे शहरात अंतर्गत भागात जाणारी-येणारी वाहतुकीस हा बंदी आदेश लागू राहणार नाहीत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहेत.
