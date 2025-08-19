‘पीएमसी रोड मित्र’ अॅपवर साडेतीनशे तक्रारी
पुणे, ता. १९ : ‘पीएमसी रोड मित्र’ ॲपवर शहरातील खड्ड्यांसंबंधीच्या आतापर्यंत साडेतीनशे तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी २८५ तक्रारींची दखल घेत खड्डे बुजविण्यात आल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. दरम्यान, शहरात दोन दिवसांपासून पडत असलेल्या पावसामुळे रस्त्यांची आणखी दुरवस्था होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाची तारांबळ उडाली आहे.
शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. त्यामुळे गल्लीबोळांसह प्रमुख रस्त्यांवर पाणी साचून खड्डे पडण्यास सुरवात झाली आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर खडी पसरल्याने दुचाकी घसरण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. शहरात सांडपाणी वाहिनी आणि जलवाहिनी टाकण्याचे काम करण्यात आल्यानंतर रस्ते दुरुस्त केले होते. मात्र, त्यानंतरही अनेक ठिकाणी पॅचवर्क खचले असून त्यात पाणी साचत आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिली होती, पण या काळात खड्डे बुजविण्याचे काम संथ गतीने सुरू होते. त्याचा फटका आता नागरिकांना बसत आहे. कात्रज-कोंढवा रस्ता, राजस सोसायटी चौक, माणिकबाग, शहराच्या मध्यवर्ती भागांतील मुख रस्त्यासह गल्ली बोळ, धायरी ते धायरी फाटा रस्ता, डीएसके विश्व रस्ता, नऱ्हे, वारजे यासह समाविष्ट ३२ गावांमधील रस्त्यांना खड्डे पडले आहेत.
महापालिकेने खड्ड्यांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी ‘रोड मित्र ॲप’ सुरू केले आहे. त्यावर गेल्या चार ते पाच दिवसांत ३५० तक्रारी फोटोसह व स्थानासह प्राप्त झाल्या असून, त्यातून २८५ खड्डे बुजविण्यात आले आहेत.
ॲपचा दर्जा सुमार
महापालिकेचे ‘रोड मित्र ॲप’ आतापर्यंत पाच हजारपेक्षा जास्त नागरिकांनी डाऊनलोड केले आहे. खड्ड्यांच्या तक्रारींसाठी नागरिक प्रयत्न करत असले तरी त्यांना फारसा चांगला अनुभव नाही. लाइव्ह लोकेशन टाकताना आणि फोटो जोडताना अडचणी येत असल्याचे नागरिकांनी नमूद केले आहे.
झोन निहाय स्थिती
झोन क्रमांक - तक्रारी - खड्डे बुजविले - शिल्लक
१ : ८१ - ७२ - ९
२ : ३२ - २६ - ६
३ : १४ -१४ - ०
४ : ६५ - ५० - १५
५ : ८५ - ७४ - ११
६ : ३१ -२५ -६
७ : ४२ - २४ -१८