शेतकऱ्यांसाठी ‘एआय’च्या वापरावर भर मुख्यमंत्र्यांची माहिती ः ‘सिंबायोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन्स्टिट्यूट’चे उद्घाटन
पुणे, ता. २० : ‘‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) कृषी क्षेत्रात उपयोग करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर या तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांना उपयोग होणार असून, त्यांचे जीवन अधिक सुकर होईल. राज्य सरकारने एआय चॅटबॉट्स तयार केले आहेत. शेती करताना प्रत्येक टप्प्यावर ‘सहाय्यक’ म्हणून हे एआय तंत्रज्ञान वापरात येत आहे.’’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
लवळे येथील सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठात सिंबायोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन्स्टिट्यूटचे (एसएआयआय- साई) उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते बुधवारी झाले. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमात ‘सिंबायोसिस’चे संस्थापक अध्यक्ष आणि विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. शां. ब. मुजुमदार, प्रधान संचालक आणि विद्यापीठाच्या प्र-कुलपती डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ. रामकृष्णन रमण, ‘एसएआयआय’च्या संचालक डॉ. लवलीन गौर आदी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले,‘‘राज्य सरकारने मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे कृत्रिम बुद्धीमत्तेशी संबंधित तीन संस्थांची सुरवात केली आहे. कायदा व सुव्यवस्था, प्रशासन, कृषी, तंत्रज्ञान आदी विविध क्षेत्रात या संस्था काम करणार असून, त्यासोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मूलभूत ज्ञानाबाबत नागरिकांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे.’’
अनुकूल विकासासाठी ‘एआय’ स्वीकारणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित करत फडणवीस म्हणाले,‘‘एआय’मुळे डिजिटल आर्थिक फसवणुकीची प्रकरणेही समोर येत आहेत. ‘एआय’ने तयार केलेला मीच असलेला, माझ्याच आवाजातील व्हिडिओ सोशल मिडियावर समोर आला. त्यामुळे ‘एआय’चा जबाबदारीने आणि सकारात्मक वापर करणे गरजेचे आहे.’’
डॉ. मुजुमदार म्हणाले,‘‘कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी पदवीस्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक शिक्षण देणारी संस्था नसल्याचे ओळखून राज्यात प्रथमच अशा स्वरूपाची संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. मानवी विकासाच्या चौथ्या क्रांतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूमिका महत्त्वाची आहे. आता भविष्यात तंत्रज्ञानासोबतच आध्यात्मिक मूल्यांवर आधारित पाचव्या क्रांतीची गरज आहे.’’
कार्यक्रमात फडणवीस यांच्या हस्ते ‘सिंबायोसिस’च्या ‘साई’ या बहुभाषिक व्हर्चुअल असिस्टंटचेही लोकार्पण करण्यात आले. डॉ. येरवडेकर यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. रमण यांनी आभार मानले.
‘‘पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘गुगल’समवेत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. पुण्यातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा डेटा गुगलशी लिंक करून नागरिकांना वाहतूक कोंडी झाल्यावर पर्यायी मार्ग दाखविणाऱ्या सूचना, मोठ्या रस्त्यातील ‘बॉटल नेक’मध्ये झालेली कोंडी याबाबत अद्ययावत माहिती, लवकरच नागरिकांना मिळणार आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यात येत आहे. जेणेकरून नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होऊ शकेल.’’
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
..................
‘एआय’साठीचा निधी तातडीने
शेतकऱ्यांपर्यंत पोचावा !
शेती क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित संस्थांना राज्य सरकार प्रोत्साहन आणि निधी देत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, याबाबत
राज्य सरकारने यापूर्वीही घोषणा केली होती. मात्र, तिची अंमलबजावणी झालेली नाही. शेतीमध्ये ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर झाल्यास शेतीची उत्पादकता वाढेल. त्यातून राज्य सरकारच्या उत्पन्नातही सुमारे २५ ते ५० हजार कोटी रुपयांनी वाढ होऊ शकेल. एकंदरीतच विकास प्रक्रियेला त्यामुळे वेग येऊ शकेल. त्यामुळे राज्य सरकार ‘एआय’चा वापर करण्यासाठी जाहीर केलेला निधी शेतकऱ्यांपर्यंत लवकरात लवकर पोचवेल, अशी अपेक्षा बारामती
येथील ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टने (एडीटी) व्यक्त केली आहे.
फोटोः 41709
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.