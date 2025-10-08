फटाके फोडण्यास रात्री दहानंतर बंदी
पुणे, ता. ८ : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात फटाक्यांमुळे ध्वनी आणि वायुप्रदूषणावर नियंत्रण राहावे, यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमांनुसार रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत फटाके फोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिस आयुक्तांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पुणे पोलिसांनी सर्व नागरिक, विक्रेत्यांना फटाके वाजविताना ध्वनी आणि वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. रात्री दहा ते सकाळी सहा या कालावधीत सार्वजनिक किंवा खासगी ठिकाणी फटाके फोडण्यास सक्त मनाई राहील. परंतु जे फटाके विविध रंग निर्माण करतात, आवाज करीत नाहीत, अशा फटाक्यांवर निर्बंध नसतील.
शहरात २० ते २४ ऑक्टोबर या कालावधीतच तात्पुरत्या स्वरूपात फटाके विक्रीस परवानगी दिली आहे. विक्रेत्यांनी अग्निशमन विभागाचे परवानगीपत्र, अग्निशामक उपकरणे आणि सुरक्षा उपाय यांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास परवानगी रद्द करण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे.
महत्त्वाचे
- मोठा आवाज करणारे ‘ॲटमबॉम्ब’ वाजविणे अथवा विक्रीस ठेवणे पूर्णपणे प्रतिबंधित
- फटाक्यांचा आवाज १२५ डेसिबलपेक्षा जास्त नसावा अशी अट
- शहरातील महामार्ग, पूल, सार्वजनिक चौक आणि गर्दीच्या भागांमध्ये फटाके फोडण्यास बंदी
- रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयांच्या १०० मीटर परिसरास शांतता क्षेत्र घोषित
- या भागांत दिवसा आणि रात्री फटाके फोडण्यास मनाई
