अल्पवयीन मुलावर तीक्ष्ण हत्याराने वार कोंढव्यातील घटना ः दांपत्याला अटक
पुणे, ता. २४ : कोंढवा परिसरात आर्थिक वादातून दांपत्याने अल्पवयीन मुलावर तीक्ष्ण हत्याराने वार केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात १४ वर्षीय फरहान उमर शेख हा गंभीर जखमी झाला असून, पोलिसांनी आरोपी पती-पत्नीला अटक केली आहे.
फरहानची आई मासूम उमर शेख (वय ३५, रा. विजय पार्क, कोंढवा) यांनी याबाबत कोंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या आधारे पोलिसांनी शाहरुख मोहम्मदीन फिरोज खान आणि त्याची पत्नी मरियम शाहरुख खान (दोघे रा. हुमेरा मंजिल, शेरखान चाळीसमोर, कोंढवा) यांना अटक केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फरहानचे वडील उमर यांचे आरोपी शाहरुख यांच्याशी आर्थिक व्यवहारावरून वाद सुरू होते. सोमवारी (ता. २२) रात्री पावणेदहाच्या सुमारास शाहरुख आणि त्याची पत्नी उमर यांच्या घरी आले. त्यावेळी उमर घरात नव्हते. आरोपींनी उमर यांना शिवीगाळ केली, त्याच वेळी फरहानलाही लक्ष्य केले. मासूम यांनी परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला असता, आरोपींनी त्यांना धक्काबुक्की केली. आईला झालेल्या मारहाणीमुळे फरहानने आरोपींना शिवीगाळ केली. याच रागातून शाहरुख आणि मरियम यांनी त्याच्यावर हल्ला केला. शाहरुखने शस्त्र काढून फरहानच्या छातीत वार केला. यात तो गंभीर जखमी झाला. घटनेची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलिस आयुक्त धन्यकुमार गोडसे आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विनय पाटणकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सध्या फरहानवर उपचार सुरू असून, दांपत्याला अटक केली आहे.
