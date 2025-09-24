ई-पीक पाहणी अॅपमध्ये तांत्रिक अडचणी
पुणे, ता. २४ : ई-पीक पाहणीसाठी शेतकरी शेतामध्ये गेल्यानंतर अचूक ठिकाण न दाखवता दुसऱ्याचेच शेत दाखवत असल्याचा अनुभव काही शेतकऱ्यांना आला आहे. अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई मिळण्यासाठी ते अडचणीचे ठरू शकते, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. राज्यात आतापर्यंत ५५ टक्के ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅप अनिवार्य केले आहे. त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी स्वतःची शेती, पीकपद्धती व त्यावरील सद्यःस्थितीची माहिती नोंदवावी, असा शासनाचा हेतू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे अॅप वापरताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया तांत्रिक स्वरूपाची असल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना यातील बारकावे समजणे अवघड जात आहे. मोबाईल अॅप वापरताना सर्वांत मोठी समस्या ‘लोकेशन’ची असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष शेतात उभे असतानाही अॅप दुसऱ्याच शेताचे ‘लोकेशन’ दाखवत आहे. अशावेळी आमच्या शेताची नोंदच होणार नाही आणि त्याचा फटका आम्हालाच बसेल, या चिंतेत शेतकरी आहेत. जमिनीची हद्द, गट क्रमांक, सातबारा या सर्व नोंदी शासनाकडे अगोदरपासून असतानाही चुकीचे ‘लोकेशन’ का दाखवत आहेत, असा प्रश्नही शेतकरी विचारत आहेत.
राज्यात ई-पीक पाहणीची सद्यःस्थिती
सर्वसाधारण पेरणी क्षेत्र : १,६९,२२,९६७ हेक्टर
ई-पीक पाहणी झालेले क्षेत्र : ९३,२१,२२३ हेक्टर
ई-पीक पाहणी करण्याची अंतिम मुदत : ३० सप्टेंबर
शासन सतत ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये पीक पेरणीची नोंद करण्यास सांगत आहे; मात्र यावर्षी गावा-गावातील शेतांचे ‘लोकेशन’ चुकीचे दाखवत आहे. माझे शेत २०० गट क्रमांकात असून, त्या ठिकाणी जाऊन नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला तरी ‘ॲप’मध्ये हे क्षेत्र अर्धा ते एक किलोमीटर दूर दाखवते. त्या ठिकाणी गेले तर पुन्हा ‘चूक आहे’ असे सांगते. असे प्रकार अनेक गावांमध्ये सुरू आहेत.
- संजय शिंदे, नेकनूर, बीड
काहीवेळी ‘जिओ रेफरन्सिंग’मध्ये समस्या आली असेल, ही रेफरन्सिंग करताना हद्दीची खून चुकली असेल तर ‘लोकेशन’ दुसरीकडे दाखवण्याचे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना अडचण आली असेल त्यांनी तहसीलदारांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तहसीलदार कर्मचाऱ्यांना पाठवून रेफरन्सिंग दुरुस्त करतात, अशी प्रक्रिया करण्यात आली आहे.
- सरिता नरके, राज्य संचालक, माहिती तंत्रज्ञान कक्ष, भूमी अभिलेख
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.