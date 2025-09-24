राज्यघटनेमुळेच देश एकसंध ः पवार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक संशोधन केंद्राचे उद्घाटन
पुणे, ता. २४ ः ‘‘भारताच्या शेजारील देशांमध्ये अस्थिरतेचे वातावरण आहे. अशा काळात भारत एकसंध असून, प्रगतीच्या पथावर आहे. भारताला एकसंध ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली राज्यघटना व त्यातील लोकशाही मूल्यांमुळेच शक्य झाले आहे. त्यामुळे आता स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या विचारांना पुढे घेऊन जाण्याचे कार्य सर्वांनी एकत्रित येऊन केले पाहिजे, असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
सत्यशोधक स्थापना दिनाच्या निमित्ताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक संशोधन केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचे उद्घाटन पवार यांच्या हस्ते बुधवारी झाले. यावेळी हमाल पंचायतीचे अध्यक्ष व कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा आढाव, माजी आमदार उल्हास पवार, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे, ज्येष्ठ राजकीय अभ्यासक डॉ. सुहास पळशीकर, ॲड. जयदेव गायकवाड, ॲड. शारदा वाडेकर, खासदार नीलेश लंके, आमदार बापू पठारे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे, माजी आमदार लक्ष्मण माने, डॉ. प्रकाश पवार, डॉ. नितीश नवसागरे, विजय जाधव आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, ‘‘सत्यशोधक समाजाची स्थापना व पुणे करार २४ सप्टेंबरला झाल्यामुळे सामाजिक चळवळीच्या दृष्टीने हा दिवस महत्त्वाचा आहे. देशात काही चुकीच्या गोष्टी घडत असल्या तरीही संविधानाचा पाया भक्कम आहे. त्यामुळे संसदीय साधनांचा आधार घेऊन भूमिका मांडण्याचा अधिकार आपल्याला आहे. तिथे कधीकधी चिंता वाटावी, असे चित्र दिसते. निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ बाजूला ठेवून निर्णय घेतले जातात. परंतु, राज्यघटनेच्या चौकटीबाहेर जाता येत नसल्याने अनेकदा त्यांचा भ्रमनिरास होतो.’’
डॉ. कसबे म्हणाले, ‘‘लोकशाही फक्त निवडणुका घेण्यात नाही, तर प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यात आहे. जात, धर्म, भाषा किंवा प्रांत यांसारख्या भिंती पाडून परस्परांचा सन्मान करणे ही खरी देशभक्ती आहे. विचारस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. सत्तेच्या किंवा समाजातील चुकीच्या गोष्टींविरोधात आपण आवाज उठवतो, तेव्हाच लोकशाही मजबूत होते.’’
डॉ. पळशीकर म्हणाले, ‘‘स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुभाव या गोष्टींचा आपण विचार केला पाहिजे. कायदे करून बंधुभाव लादता येत नाही. राष्ट्राची एकात्मता टिकून राहण्यासाठी बंधुभावाचा अंगीकार करायला हवा. आजच्या भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.’’ दीपक म्हस्के यांनी सूत्रसंचालन केले.
कृतिशील कार्यक्रम हवा ः डॉ. आढाव
संसदीय लोकशाही टिकवण्यासाठी नागरिकांनी संविधानाची तत्त्वे समजून घेतली पाहिजेत. आपण फक्त नियमांचे पालन करणारे नागरिक नसून, त्याचे मूल्य जाणणारे जबाबदार नागरिक आहोत. वर्तमानकाळात वाढत असलेल्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी लोकशाहीला केवळ कायद्याचे पालन पुरेसे नाही; त्यासाठी कृतिशील कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज असल्याचे मत डॉ. बाबा आढाव यांनी मांडले.
‘ग्रंथ प्रदर्शनात फक्त हिंदुत्ववादी साहित्य’
केंद्र सरकारच्या सहकार्याने पुण्यात ग्रंथ प्रदर्शने भरविले जातात. उत्सुकतेपोटी मी या प्रदर्शनाला भेट दिली. तेव्हा, तिथे हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे, गोळवलकर गुरुजींचे साहित्य प्राधान्याने दिसते. परंतु, आंबेडकरवादी किंवा समतावादी चळवळीतील साहित्य त्या ठिकाणी दिसत नसल्याची टीका पवार यांनी केली.
