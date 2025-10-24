पुण्यात वेगवेगळ्या घरफोड्यांत ४२ लाखांचा ऐवज लंपास
पुणे, ता. २४ ः दिवाळीत शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत झालेल्या घरफोडीत चोरट्यांनी ४२ लाख रुपयांचा ऐवज चोरला. कोथरूड, कात्रज-कोंढवा रस्ता, नगर रस्त्यावरील वाडेबोल्हाई आणि हडपसर भागात घरफोडीच्या घटना घडल्या.
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी पूजेत मांडलेले दागिने, रोकड असा १९ लाख ८८ हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी लांबविल्याची घटना नगर रस्त्यावरील वाडेबोल्हाई परिसरात घडली. याबाबत एका व्यावसायिकाने लोणीकंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदारांचा वाडेबोल्हाई-राहू रस्त्यावर बंगला आहे. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी (ता. २१) सायंकाळी व्यावसायिकाच्या कुटुंबीयांनी पूजा ठेवली होती. दुसऱ्या दिवशी पूजेतील ऐवज पुन्हा कपाटात ठेवण्यात येणार होते. चोरट्यांनी मध्यरात्री स्वयंपाकघराच्या खिडकीची जाळी उचकटून आत प्रवेश केला. देवघरात मांडलेल्या पूजेतील सोन्याचे दागिने आणि रोकड असा १९ लाख ८८ हजार रुपयांचा ऐवज लांबवून चोरटे पसार झाले. पोलिसांनी व्यावसायिकाच्या बंगल्याच्या परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले असून, पोलिस उपनिरीक्षक पालवे तपास करत आहेत.
कोथरूड भागात सदनिकेतून चोरट्यांनी आठ लाख दहा हजार रुपयांचा ऐवज लांबविल्याची घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी चोरट्यांवर कोथरूड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. याबाबत एका महिलेने कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिला कोथरूडमधील लोकमान्य कॉलनीत एका सोसायटीत राहायला आहे. सदनिकेचा दरवाजा उघडा असल्याची संधी साधून चोरट्यांनी बेडरूममधील कपाट उचकटून आठ लाख दहा हजार रुपयांचा ऐवज लांबविला. लक्ष्मीपूजनाच्या पूजेत दागिने मांडण्यात येणार असल्याने महिलेने कपाटातील कप्पा उघडला. तेव्हा दागिने चोरीला गेल्याचे लक्षात आले. पोलिस कर्मचारी माळी तपास करत आहेत.
हडपसर भागातील अलकुंटे वस्ती परिसरात घराचा दरवाजा उघडा असल्याची संधी साधून चोरट्याने कपाटातील नऊ लाख ८० हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लांबविल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २३) घडली. याबाबत एका महिलेने वानवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक उमाकांत महाडीक तपास करत आहेत.
मिठाई विक्री दुकानाचे कुलूप तोडले
बिबवेवाडीतील लेकटाऊन सोसायटी परिसरात असलेल्या एका प्रसिद्ध मिठाई विक्री दुकानाचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी गल्ल्यातील दोन लाख २० हजार रुपयांची रोकड आणि दोन मोबाईल संच असा दोन लाख ४५ हजार रुपयांचा ऐवज लांबविला. पोलिस उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी तपास करत आहेत. कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील गोकुळनगर परिसरात एका सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी ८० हजार रुपयांची रोकड लांबविली. याबाबत एका महिलेने कोंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक सुकेशिनी जाधव तपास करत आहेत.
