कोंढव्यात टोळक्याची दहशत; दुकानाची तोडफोड
पुणे, ता. २४ ः कोंढव्यात टोळक्याने दहशत माजवून दुकानाची तोडफोड केली. तीक्ष्ण शस्त्रे उगारून दहशत माजविणाऱ्या तिघांना कोंढवा पोलिसांनी अटक केली.
हामजा खान (वय २०), फिदा खान (वय २०) आणि शाहरुख शेख (वय १८) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी त्यांच्याबरोबर असलेल्या साथीदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत समीर महम्मद युसूफ शेख (वय ४७, रा. मिठानगर, कोंढवा) यांनी कोंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समीर शेख यांचे मिठानगर भागात दुकान आहे. आरोपी खान, शेख आणि साथीदार सोमवारी (ता. २०) रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास मिठानगर परिसरात आले. आरोपींनी तीक्ष्ण शस्त्रे उगारून दहशत माजविली. परिसरातील दुकानांच्या दरवाज्यावर लाथा मारल्या, तसेच एका चिकन विक्री दुकानाचा एलईडी फलक फोडला. एका भंगार माल दुकानाच्या बाहेर ठेवलेला टिव्ही फोडला. आरोपींनी दहशत माजविल्यामुळे नागरिक घाबरले. दुकानदारांनी त्यांची दुकाने बंद केली. पसार झालेल्या आरोपींना पोलिसांनी अटक केली.
बोपोडी तरुणाचा खुनाचा प्रयत्न
बोपोडी भागात एका तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करण्यात आल्याची घटना घडली. या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली. दीपक जगदीश कोरी (वय २०, भाऊ पाटील चाळ, बोपोडी) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. रोहित अमर उबाळे (वय २५, रा. नटराज चौक, बोपोडी) असे जखमी झालेल्याचे नाव आहे. याबाबत उबाळे याने खडकी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. उबाळे याची बहीण आणि आरोपीच्या नात्यातील एक तरुणी मैत्रिणी आहेत. आरोपीच्या नात्यातील तरुणीशी एका तरुणाचे प्रेमसंबंध होते. याबाबतची माहिती उबाळे याच्या बहिणीला होती. प्रेमसंबंधांची कुणकूण लागल्याने आरोपी कोरी चिडला होता. २० ऑक्टोबर रोजी तो आणि दोन साथीदार उबाळेच्या घरी गेले. आरोपींनी उबाळेच्या बहिणीला मारहाण केली. त्यानंतर आरोपींनी उबाळेवर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केले. या घटनेत तो गंभीर जखमी झाला.
