पूरग्रस्तांसाठी व्यक्तिगत मदतीचा ओघ सुरूच ‘सकाळ रिलिफ फंडा’ ला दानशूरांसोबतच सार्वजनिक न्यासांचीही मदत
पुणे, ता. २५ ः पूरग्रस्तांसाठी व्यक्तिगत मदतीचा ओघ सुरूच असून, समाजातील दानशूरांसोबतच अनेक सामाजिक संघटना व सार्वजनिक न्यासांचीही ‘सकाळ रिलिफ फंडा’ ला मदत मिळत आहे. पुण्यातील रेणू विश्वासराव यांनी पूरग्रस्तांसाठी ‘सकाळ रिलिफ फंडा’ ला १ लाख ११ हजार रुपयांची मदत केली, तर समाजविधायक उपक्रम राबविणाऱ्या ‘श्रीमती विजया हस्तिमल चंगेडे पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट’ या सार्वजनिक न्यासातर्फे १ लाख १११ रुपयांची मदत करण्यात आली. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा ‘सकाळ रिलिफ फंडा’ ने कायम ठेवत राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीकरीता समाजाला मदतीचे आवाहन केले आहे.
‘सकाळ रिलिफ फंडा’च्या आवाहनाला प्रतिसाद देत जनसामान्यांबरोबरच समाजातील सर्व स्तरातील आणि विविध क्षेत्रातील घटकांकडून प्रतिसाद मिळाला असून शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय संस्था, गृहनिर्माण सोसायटी, नागरी पतसंस्था- क्रेडिट सोसायटी, सामाजिक संघटना, औद्योगिक कंपन्या, कामगार संघटना, माजी सैनिक असोसिएशन, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना, स्वयंसेवी संस्था, देवस्थान - मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्ट, अन्नदान मंडळ, हास्ययोग परिवार व ज्येष्ठ नागरिक संघटना आदींनी पुढाकार घेत मदत केली आहे.
---यांनी केली सढळ हातांनी मदत
माधुरी काशीद (१ लाख रुपये), शिवरूप रिअल्टर्स (५१ हजार रुपये), गॅरीसन इंजिनिअर (आर अँड डी) पाषाण पेन्शनर ग्रुपतर्फे (३२ हजार रुपये), महेश भट, सुचेता भट, शिवशंकर ग्रामीण बिगर शेती को- ऑपरेटिव्ह सोसायटी व तुषार तुपे प्रत्येकी (२५ हजार रुपये) व पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक लि. (२३ हजार रुपये)
११ हजार रुपये देणारे ः विजय भोसले, स्वर किरण संगीत तर्फे पांडुरंग जगदाळे व साहेबराव लोणकर
१० हजार रुपये देणारे :- विश्वकर्मा विद्यालय मराठी प्राथमिक
५ हजार रुपये देणारे :- प्रभाकर ठुसे, मंदार जोशी, सविता गिजरे, अरुण शेटे आणि ज्येष्ठ नागरिक संघ, मारुती घोरपडे, सुलोचना वंजारे, इंदू पळसुले व श्रीकांत संत
२ हजार रुपये देणारे :- रोहिदास झांबरे, प्रसाद कुलकर्णी, उज्ज्वला सोनावणे व शीतल खैरनार
१ हजार रुपये देणारे :- चंद्रकांत पाटील, पंडित कंदले, मंदाकिनी म्हेत्रे, प्रशांत नेरकर - पाटील, पंकज चाणेकर, सागर मोरे, स्नेहा कुलकर्णी, राजाराम पवार, स्वामीकृपा एंटरप्रायझेस, सुभाष टिळे, दशरथ पायगुडे व आत्माराम अंगरे
५०० रुपये देणारे :- गजानन जावडेकर, किरण घंटे, डॉ. रमेश क्षीरसागर, शिवाजीराव बारगे व संजय टेमगिरे
याशिवाय वडगाव मावळ ज्येष्ठ नागरिक संघ (अध्यक्ष) रामदास म्हाळसकर (८ हजार रुपये), अश्रफ मुल्ला (२,७८६ रुपये), जयकुमार राव (२,५०० रुपये), विश्वेश्वर ज्ञानदीप मंडळ (१,५५५रुपये), राजेश्वर पारवेकर (१,५०० रुपये), अशोक भागवत (१,१११रुपये), शिरीष देशपांडे व विश्वनाथ मेहता प्रत्येकी (१,१०० रुपये), गेनूभाऊ थोरवे गुरुजी (५,५१ रुपये), पांडू कसबे (५,४८ रुपये) व विजय जाधव (५,११रुपये) यांनी मदत केली आहे.
मदतीचे आवाहन
राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीकरीता समाजाला ‘सकाळ रिलिफ फंडा’कडून मदतीचे आवाहन करण्यात येत आहे.
मदत करण्यासाठी:-
१. IDBI Bank
Name :- Sakal Relief Fund
A/C No: 45910010013026
IFSC: IBKL0000459
Branch :- Laxmi Road, Pune.
या खात्यावर देणगीची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने बँक ट्रान्स्फर करून देणगी देऊ शकता किंवा सोबत दिलेला QRकोड स्कॅन करून गुगल व फोन पे वरून देणगी पाठवू शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्सफर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हाट्सअॅप नंबरवर ट्रान्सझॅक्शन तपशील पाठवावेत.
२. मदतीचे धनादेश ‘सकाळ रिलिफ फंड’ या नावाने दैनिक ‘सकाळ’ च्या कार्यालयात ११ ते ५ या वेळेत स्वीकारले जातील.
(‘सकाळ रिलिफ फंड’साठीच्या देणग्या प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० जी कलमांतर्गत प्राप्तिकर सवलतीस पात्र आहेत.)
