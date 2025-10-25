सरकारविरोधात शुक्रवारपासून ‘जनआक्रोश’ आंदोलन
पुणे, ता. २५ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनच्या विस्तारीकरणासाठी आरक्षित जागेवरील भाडेकरार रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आणि सरकारच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक स्मारक समिती, पुणे यांच्यावतीने ‘जनआक्रोश आंदोलन’ करण्यात येणार आहे. हे बेमुदत आंदोलन शुक्रवारपासून (ता. ३१) जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा उद्यानासमोर सुरू राहणार आहे, अशी माहिती शैलेंद्र मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या वेळी दीपक गायकवाड, नीता आडसुळे, राजाभाऊ कांबळे, रवी कांबळे, फिरोज मुल्ला, निखिल दुर्गाई आणि आशुतोष भोसले उपस्थित होते. मोरे म्हणाले, ‘‘महापालिकेचा सुधारित आराखडा २०१७ मध्ये तयार होत असताना सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तारीकरणासाठी आरक्षित असलेली ४०५, मंगळवार पेठ येथील जागेचे सांस्कृतिक आरक्षण बदलून व्यावसायिक करण्यात आले. त्यामुळे ही जागा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकारातून काढून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरणास देण्याऐवजी खासगी बांधकाम व्यावसायिक एन. जी. व्हेंचर या कंपनीला कराराने देण्यात आली. परिणामी फेब्रुवारी आणि ऑगस्टमध्ये आंबेडकरी चळवळीच्यावतीने तीव्र आंदोलने करण्यात आली होती.’’
मोरे पुढे म्हणाले, ‘‘आंदोलनादरम्यान, खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी दूरध्वनीद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधला. फडणवीस यांनी ही जागा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरणासाठी आरक्षित असेल, असे जाहीर केले. मात्र, अद्यापही कोणत्याही प्रकारचे लेखी आदेश सरकारने काढलेले नाहीत. सुमारे ५५० कोटींची ही जागा केवळ ६९ कोटींमध्ये देऊन सरकारने भ्रष्टाचार केला आहे.’’
सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरणाच्या या जागेचे हस्तांतरण होत नाही, तसेच झालेला भाडेकरार रद्द करत नाही तोपर्यंत बेमुदत आंदोलन सुरुच राहील, असा इशारा समितीने दिला आहे.
-------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.