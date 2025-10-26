कामगारांना लुटणाऱ्या तोतया पोलिसाला अटक
पुणे, ता. २६ ः परराज्यातील कामगारांना एटीएममधून पैसे काढताना हेरून त्यांना पोलिस असल्याचा धाक दाखवून लुटणाऱ्या तोतया पोलिसाला बाणेर पोलिसांनी अटक केली आहे. कामगारांना लुटण्याच्या तयारीत असतानाच त्याला ताब्यात घेण्यात आले. हा प्रकार बाणेर येथील पारपत्र कार्यालयासमोर दुपारी तीनच्या सुमारास घडला.
श्रीराम विकास हानवते (वय ३३, रा. एलींगट रेसीडेन्सी, यमुनानगर) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. याबाबत किसनकुमार पोरराराम ध्रुव (वय २७, रा. पाषाण) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे मूळचे छत्तीसगड येथील रहिवासी असून, ते बांधकाम ठेकेदार म्हणून काम करतात. १९ ऑक्टोबरला त्यांचा मेव्हणा आणि मित्र विजयकुमार चव्हाण यांच्यासोबत बाणेर भागात पायी फिरत होते. त्यावेळी त्यांनी दिवाळी खरेदीसाठी एटीएममधून आठ हजार रुपये काढले. त्यानंतर तिघेही बाणेर येथील पारपत्र कार्यालयापासून चालत जात असताना एक खाकी रंगाचे जॅकेट, पांढऱ्या रंगाची फूलपॅन्ट, पायात काळ्या रंगाचा पोलिस बूट घातलेला व हेल्मेट असलेला एकजण स्कूटरवर त्यांच्याजवळ आला. त्याने त्यांना पोलिस असल्याचे सांगितले. त्यावेळी त्याने तिघांवर चोर असल्याचा संशय घेऊन, तुम्ही चोरी केली आहे असा आरोप केला. झडतीच्या नावाखाली त्यांच्या खिशातील १३ हजार रुपये काढून घेतले. त्याने तक्रारदारांना त्याच्या दुचाकीवर बसवले व दोघांना पोलिस ठाण्यात येण्यास सांगितले. त्यानंतर तक्रारदाराला तुमच्या आधारकार्डची झेरॉक्स काढावी लागेल म्हणून एका बोळीत नेले. तेथे गाडीवरून खाली उतरण्यास सांगून, तो तोतया पोलिस नंबर नसलेल्या त्याच्या दुचाकीवरून पळून गेला.
सीसीटीव्ही फुटेज व अन्य तांत्रिक गोष्टीच्या आधारे बाणेर पोलिसांनी आरोपीचा शोध लावला.
