लवकर निदान झाल्यास स्तन कर्करोग होऊ शकतो बरा गाठ आढळल्यास दुर्लक्ष नको ः जागरूकता निर्माण करण्याचे कर्करोगतज्ज्ञांचे आवाहन सुरवातीच्या टप्प्यात निदान झाल्यास स्तन कर्करोग होऊ शकतो बरा
पुणे, ता. २६ : बदलती जीवनशैली, आनुवंशिकता, उशिरा मूल होणे, स्थूलता, ताण-तणाव यासारख्या जीवनशैलीशी निगडित समस्यांमुळे स्तन कर्करोगाची जोखीम महिलांमध्ये दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु, त्याचे निदान पहिल्या टप्प्यातच जर झाले तर त्याने कर्करोग बरा होऊ शकतो. त्यासाठी स्तनाला कोणत्याही प्रकारची गाठ आल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता निदान करावे, असे आवाहन कर्करोगतज्ज्ञ करतात.
ऑक्टोबर हा जागतिक स्तन कर्करोग जागरूकता महिना असून, त्यानिमित्ताने स्तन कर्करोग, याबाबत जागरूकता आणि वेळेवर निदानाचे महत्त्व महिलांपर्यंत पोहोचवणे हे महत्त्वाचे आहे. ही फक्त एक व्यक्तीशी निगडित वैद्यकीय समस्या नसून, याबाबत शाळा, कामाचे ठिकाण व सर्व ठिकाणी जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे मत कर्करोगतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. ट्यूमर किंवा गाठ ही स्तनाच्या कोणत्याही भागात आढळू शकते पण अशा गाठी सर्वाधिक प्रमाणात काखेच्या जवळच्या स्तनाच्या भागात वाढतात. ही गाठ कडक, एकाच जागी स्थिर व वेदनाविरहित असू शकते. प्रत्येक गाठ ही कर्करोगाची नसली तरी गाठ आढळल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन आपण लवकर उपचार सुरू करू शकतात.
याबाबत नोबल रुग्णालयातील स्तन शल्यविशारद (ब्रेस्ट सर्जन) डॉ. गिरिजा पाटील म्हणाल्या, ‘‘स्तन कर्करोगाबाबत जागरूकता म्हणजे केवळ माहिती असणे नव्हे तर वेळेवर उपचार घेण्यासाठी योग्य माहिती, निदान व उपचाराबाबत साहाय्य मिळणे आवश्यक आहे. अनेक महिला पुढील टप्प्यात तपासणीकरिता येतात आणि तेव्हा उपचार पर्याय अगदी मर्यादित शिल्लक असतात. अलीकडील टप्प्यात निदान झाल्यास कर्करोग बरा होऊ शकतो आणि नंतर जीवनमान देखील चांगले राहू शकते.’’
‘‘स्तन कर्करोगाचे लवकर निदान करणे व ती गाठ जर कर्करोगाची असेल तर त्यावर शस्त्रक्रियेचे व इतर उपचारांचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये स्तनाची गाठ काढून त्या ठिकाणी किरणोपचार (रेडिएशन), रसायनोपचार (केमोथेरपी), हार्मोन थेरपी, लक्ष्यित जैविक थेरपी (टार्गेटेड थेरपी) किंवा इम्युनोथेरपी (स्वतःच्या रोगप्रतिकारक शक्तीला चालना देणे) चे पर्याय असतात. योग्य तो पर्याय कर्करोगाच्या स्थितीवर अवलंबून असतो. चांगल्या जीवनशैलीचा अवलंब, घरचे अन्न सेवन करणे, व्यायाम, पुरेशी झोप यामुळे जीवनमान चांगले राहण्यास मदत होऊ शकते.
– डॉ. रेश्मा पुराणिक, कर्करोगतज्ज्ञ
