बाणेरकडील बाजूचे काम दोन महिन्यांत होणार आचार्य आनंदऋषीजी चौकातील दुमजली उड्डाणपुलाचे काम प्रगतीपथावर
पुणे, ता. २६ ः आचार्य आनंदऋषीजी चौकातील (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक) दुमजली उड्डाणपुलाचा एक भाग असलेल्या बाणेरकडील बाजूचे काम नोव्हेंबर, तर पाषाणकडील बाजूचे काम डिसेंबरअखेरीस पूर्ण होईल. त्यामुळे बाणेर आणि पाषाणकडे दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्यासाठी आणखी दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
‘पीएमआरडीए’कडून माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पातंर्गत आनंदऋषीजी चौकात दुमजली उड्डाणपूल उभारण्याचे काम गतीने सुरू आहे. या उड्डाणपुलाच्या पहिल्या स्तरावर दुहेरी वाहतूक, तर वरच्या स्तरावर मेट्रो मार्गिका असणार आहे. यापैकी औंध ते शिवाजीनगर या एका बाजूच्या उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होऊन, तो वाहतुकीसाठी २० ऑगस्ट रोजी खुला करण्यात आला. याच उड्डाणपुलाचा भाग असलेला बाणेर, पाषाणकडील दोन बाजूंची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. औंधहून शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना पुलाची एक बाजू खुली झाली असली तरी विरुद्ध दिशेने म्हणजेच शिवाजीनगरहून औंध, बाणेर आणि पाषाणकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.
या उड्डाणपुलाच्या सुरवातीच्या आराखड्यात सेनापती बापट रस्त्यावरील वाहतूक या पुलाला जोडलेली नव्हती. सुधारित आराखड्यात हा बदल करून ग्रेड सेपरेटरची लांबी ३०० मीटरने कमी करण्यात आली आहे. तसेच, सेनापती बापट रस्त्यावरून बाणेर आणि पाषाणकडे जाण्यासाठी उड्डाणपुलाला दोन मार्गिका रॅम्पद्वारे जोडण्यात येणार आहेत. प्रस्ताव प्रकल्प विभागाने स्थायी समितीसमोर मांडला होता, असे प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले,‘‘औंध ते शिवाजीनगर मार्गिकेची कामे अंतिम टप्प्यात आली असून, पुलाची बाणेरकडील बाजू एक महिन्यात, तर पाषाणकडील बाजू डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. दुसरी बाजू आणि बाणेर रॅम्प सुरू झाल्यानंतर या ठिकाणच्या
वाहतुकीचा बराचसा ताण कमी होईल.’’
