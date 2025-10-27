‘प्रत्येकाने ज्ञानसाधनेची उपासना करणे गरजेचे’
पुणे, ता. २७ : ‘‘निरीक्षण, वाचन, संवाद, श्रवण आणि लेखन ही पाच कौशल्ये प्रत्येकाकडे ज्ञानसाधनेची उपासना करण्यासाठी असणे महत्त्वाचे आहेत. माणसाला संवादाची भूक असते. संवादाच्या भुकेच्या तळाशी ज्ञान मिळवणे हे माणसाचे ध्येय असते. हे ज्ञान पुस्तकांच्या वाचनातून आपल्याला मिळते. त्यामुळे विद्यार्थिनींनी रोज काही ना काहीतरी वाचन केले पाहिजे’’, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार माधव गोखले यांनी व्यक्त केले.
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या श्री सिद्धिविनायक महिला महाविद्यालयात वाचन प्रेरणा दिवसानिमित्त कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी गोखले बोलत होते. याप्रसंगी प्रभारी प्राचार्य डॉ. अरविंद शेलार, उपप्राचार्य डॉ. शैलेश त्रिभुवन व प्रा. शिल्पा धर्माधिकारी, प्रा. मीनल पाटील उपस्थित होत्या. सूत्रसंचालन प्रा. संदीप खाडे यांनी केले तर डॉ. आम्रपाली औरंगाबादकर यांनी आभार मानले.
