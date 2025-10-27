पाळीव प्राण्यांसोबत धमाल, मस्ती अन् आनंदोत्सव
पुणे, ता. २७ ः आर्यन वर्ल्ड स्कूल प्रस्तुत ‘सकाळ पेटोपिया’ या पाळीव प्राणी, त्यांचे पालक आणि सर्व प्राणी व पक्षीप्रेमींसाठी ३१ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर दरम्यान पुण्यातील डी. पी. रोड कर्वेनगर येथील महालक्ष्मी लॉन्स येथे तीन दिवसीय ‘पेटोपिया कार्निवल’ होणार आहे.
या पेट कार्निव्हलमध्ये डॉग्जना खेळण्यासाठी अॅजिलिटी फन गेम्स, स्पर्धा होणार आहेत. तसेच ‘फेदर फियास्ता’मध्ये स्कार्लेट मकाउ , हॉक हेडेड पॅरट, व्हायलेट टुराको, मेजर, मिशेल कॉकटू, गोल्डन फीजंट, टोको टूकन यांसारखे जगभरातील ५० विविधरंगी पक्षी एकाच ठिकाणी पाहण्याची संधी पुणेकरांना मिळणार आहे. घरातील फिश टॅंकमधील मोहक प्रदर्शनीय मासे पाहायला मिळणार आहे. विविध प्रकारचे पाळीव प्राणी, त्यांचे पालक, प्राणीतज्ज्ञ, वैद्य, व्यावसायिक, प्रशिक्षक आणि हजारो प्राणी प्रेमी या उपक्रमात सामील होतील. प्राणी बिहेविअर तज्ज्ञ आणि प्रशिक्षकांसोबत चर्चा करण्याची संधी, प्राण्यांच्या जातींची माहिती, प्राण्यांच्या समस्या व उपचार, अशा विविध विषयांतील माहिती एकाच ठिकाणी मिळणार आहे.
तीन दिवसीय फेस्टिवलमध्ये पक्षांच्या प्रजाती पाहण्यासोबतच पाळीव प्राण्यांच्या आवडीच्या गोष्टी सहभागींना मिळणार आहे. पाळीव प्राणी, त्यांचे पालक आणि प्राणी व पक्षी प्रेमींसाठी ही पर्वणी असून अधिकाधिक प्राणीप्रेमींनी या उपक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.
महत्त्वाचे
- म्याव मेनशन कॅट झोन ः पाळीव मांजरीच्या विविध प्रजाती व मांजर दत्तक व बचाव याविषयी माहिती
- डॉग्ज झोन ः कुत्र्यांच्या विविध प्रजाती व त्यांना खेळण्यासाठी अॅजिलिटी फन पार्क
- एक्वा वर्ल्ड फिश झोन
- फेदर फियास्ता ः एक्झॉटिक बर्ड झोन
- बर्ड फोटो झोन
- विशेष विभाग : पंगानुरू गाय, बेंटन बकरी, मास्कोवी डक
- मुलांना खेळण्यासाठी फन झोन
- फूड झोन
- विशेष प्रदर्शन :-पाळीव प्राण्यांसाठीच्या विविध उत्पादने, ॲक्सेसरीज व सेवा देणाऱ्या संस्था, पाळीव पक्षांशी व पाळीव मासे यांच्याशी निगडित वस्तू
- ग्रूमिंग व्हॅन (पाळीव प्राण्यांचे केस, त्वचा यांची काळजी घेण्यासाठी विविध प्रकारचे शाम्पू, बॉडी ऑइल, टॉवेल, पावडर आदी.
कधी व कोठे
- दिनांक ३१ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर
- ठिकाण : महालक्ष्मी लॉन्स, कर्वेनगर, पुणे
- वेळ - सकाळी ११ ते रात्री ९
- प्रवेश सशुल्क
- सहभाग - सोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करा, प्रवेश मूल्य भरा व सहभागी व्हा.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.