मनात साचलेलं बोला, आम्ही ऐकतोय!

पुणे, ता. २७ : ‘आमचं म्हणणं ऐकण्यासाठी कुणीच नाही,’ अशी भावना अनेक महिलांच्या मनात असते. त्यांना मनातले बोलता यावे, यासाठी नुकतेच मोफत वैयक्तिक समुपदेशन आणि प्राथमिक मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.
‘सकाळ’चे तनिष्का व्यासपीठ आणि श्री आदिशक्ती प्रतिष्ठानच्या पुढाकाराने मार्गदर्शन केंद्र सुरू केले असून, आठवड्याच्या प्रत्येक शुक्रवारी ते सुरू असणार आहे. या केंद्राचे उद्घाटन माईंड पॉवर प्रशिक्षक डॉ. दत्ता कोहिनकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी वरिष्ठ समुपदेशिका डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी, ‘सकाळ’च्या कम्युनिटी डेव्हलपमेंटचे सरव्यवस्थापक प्रदीप वेदपाठक, रिजनल हेड सागर गिरमे, प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा पल्लवी चाकणकर आदी उपस्थित होते.
डॉ. कोहिनकर म्हणाले, ‘‘हजार युद्ध जिंकून सुद्धा मनाचे युद्ध जिंकणे महत्त्वाचे आहे. ७० टक्के आजार हे मानवी मनाशी संबंधित असतात. समुपदेशन केंद्रातून स्त्रियांना मानसिक स्वास्थ्य मिळणार आहेत. त्यामुळे असे केंद्र समाजात नवी ऊर्जा निर्माण करते.’’
डॉ. जोशी म्हणाल्या, ‘‘मनातील खदखद व्यक्त करता यावी, कुटुंबातील आनंद टिकून राहावा, मानसिक प्रश्न सोडवता यावेत, यासाठी हे मोफत समुपदेशन केंद्र सुरू केले आहे. यामुळे महिलांना मानसिक आधार मिळणार आहे.’’
‘‘डिजिटल युगात नातेसंबंध दुरावत आहेत. प्रत्येकजण मोबाईलमध्ये व्यग्र आहे, कुटुंब एकत्र येण्यासाठी तनिष्का व्यासपीठाकडून राबविण्यात येणारे उपक्रम समाजाला दिशा देणारे ठरतील,’’ असे मत वेदपाठक यांनी व्यक्त केले. ‘‘महिलांना मनातील समस्यांवर बोलता येऊन त्यांना योग्यवेळी योग्य सल्ला मिळणार असल्याने या केंद्राचा महिलांना नक्कीच उपयोग होईल,’’ असा विश्वास चाकणकर यांनी व्यक्त केला. सूत्रसंचालन तनिष्का विभाग समन्वयक जागृती कुलकर्णी यांनी केले.
समुपदेशन कुठे?
सर्वे नंबर १९, शॉप नंबर ४, चंद्रमा रेसिडेन्सी, सनसिटी पोलिस स्टेशन रोड, सनसिटी, सिंहगड रस्ता येथे दर शुक्रवारी दुपारी ११ ते ४ या वेळेत हे मोफत समुपदेशन केंद्र सुरू राहणार आहे.
नावनोंदणी आवश्यक
समुपदेशन आणि प्राथमिक मार्गदर्शनासाठी सोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे. महिलांशी समुपदेशक दीप्ती भागवत आणि प्रफुल्ला बडबडे या संवाद साधतील.
