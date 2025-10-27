मेट्रो प्रकल्प विस्तारीकरणाची महामेट्रोकडे जबाबदारी
पुणे, ता. २७ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रोचा विस्तार महाराष्ट्र मेट्रोरेल कॉर्पोरेशन (महामेट्रो) करणार आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
‘पीएमआरडीए’कडून टाटा-सिमेन्स कंपनीसोबत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) मेट्रो प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. २३.३ किलोमीटर लांबीचा हा मेट्रो मार्ग असून, प्रवासी क्षमता सुमारे एक हजार असणार आहे. सध्या या प्रकल्पाचे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त काम झाले असून उर्वरित काम अंतिम टप्प्यात आहे. यंदा जुलै महिन्यात या मेट्रोची माण डेपो ते पीएमआर-चार स्थानकापर्यंत पहिली चाचणी घेण्यात आली. या मेट्रोचे काम पूर्ण होऊन ती धावण्यास मार्च २०२६ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ही मेट्रो ‘पीपीपी’ तत्त्वावरील असल्याने एकाच टप्प्यात माण-हिंजवडीपासून शिवाजीनगर या अखेरच्या स्थानकापर्यंत सुरु करण्यात येणार आहे. मेट्रो मार्गिका तीनचे विस्तारीकरण करणे आवश्यक होते. त्यासाठी ‘पीएमआरडीए’कडून प्रयत्न करण्यात येत होते. मात्र, मेट्रो विस्तारीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारने महामेट्रोकडे दिली आहे. त्यामुळे विद्यमान प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतर ‘पीएमआरडीए’ची जबाबदारी संपणार आहे.
यासंदर्भात ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे म्हणाले, ‘‘प्राधिकरणाने हाती घेतलेल्या मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने महामेट्रोकडे दिली आहे. त्यामुळे माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो मार्गिकेचे काम केवळ प्राधिकरणाकडून केले जाणार आहे.’’
