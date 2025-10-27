पुणे बुक फेअरचे गुरुवारपासून आयोजन
पुणे, ता. २७ ः ‘पुणे बुक फेअर’ दरवर्षी भरविले जाते. या मालिकेतील २३वे प्रदर्शन गुरुवार (ता. ३०) ते रविवार (ता. २) दरम्यान आपटे रस्त्यावरील सेंट्रल पार्क येथे भरविण्यात येत आहे. ‘२३वे पुणे बुक फेअर ज्ञानसंपन्न समाजाच्या दिशेने’ या ब्रीदवाक्यावर आधारित आहे, अशी माहिती संयोजकांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पुण्यात सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत संयोजक पी. एन. आर. राजन, ‘मसाप’चे कार्यवाह शिरीष चिटणीस उपस्थित होते. गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता ज्येष्ठ साहित्यिक व अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या हस्ते बुक फेअरचे उद्घाटन होणार आहे. विभागीय आयुक्त चंद्रकांत फुलकुंडवार, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणेचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी उपस्थित राहणार आहेत. बुक फेअरमधील आकर्षक आणि लक्षणीय विभाग या प्रदर्शनात देशातील नामवंत पुस्तक विक्रेते, प्रकाशन संस्था, शैक्षणिक संस्था, व्यापार, कायदा, धर्म, राजकारण, गणतंत्र, लोकसाहित्य, काव्य, कविता, अध्यापन प्रशिक्षण अशा विविध विषयांवरील इंग्रजी, मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत आणि परदेशी भाषेतील पुस्तके, वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके व ग्रंथ एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.