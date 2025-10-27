जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या मतदार याद्यांना मुदतवाढ
पुणे, ता. २७ : जिल्हा परिषद आणि १३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीच्या गट व गणनिहाय अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. आता ही यादी ३ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तर गट गणनिहाय अंतिम मतदार यादी १२ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार याद्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार सोमवारी (ता. २७ ) प्रसिद्ध होणार होत्या. ती मुदत आता पंधरा दिवस पुढे गेली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने मतदार यादीतील दुबार नावांबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही मुदत वाढ देण्यात आली असल्याचे बोलले जात आहे.
निवडणुकीसाठीच्या मतदार याद्या प्रसिद्धीबाबतच्या नवीन कार्यक्रमानुसार तीन नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ३ ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान या याद्या मतदारांना आणि सर्व पक्षांना माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शिवाय या अंतिम मतदार याद्यांमधील मतदारांची दुबार नावे वगळण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यास आता १२ नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद आणि १३ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी गट व गणनिहाय प्रारूप मतदार याद्या आठ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यावर ९ ते १४ ऑक्टोबरदरम्यान संबंधित तहसील कार्यालयात सूचना आणि हरकती नोंदविण्यात आल्या. त्यावरील सुनावणी २६ ऑक्टोबरपर्यंत संबंधित तहसील कार्यालयात घेण्यात आली. त्या निकाली काढून निर्णय देण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.