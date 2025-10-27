प्रारूप मतदार यादीवरील ४० हजार हरकती निकाली
पुणे, ता. २७ : जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायतींच्या प्रारूप मतदारयादीवर दखल झालेल्या ६० हजारांपैकी ४० हजार हरकती व सूचना निकाली काढण्यात आल्या आहेत. उर्वरित २० हजार हरकती येत्या तीन दिवसांत निकाली काढण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. यात सर्वाधिक हरकती फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद हद्दीतील असून जिल्हा परिषदेप्रमाणे या हरकतींवरील सुनावणीस मुदतवाढ मिळेल, अशी शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्ह्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादीवर मोठ्या प्रमाणावर प्रभाग बदलाबाबतच्या हरकती दाखल होत्या. त्यावर प्रत्यक्ष मतदाराच्या घराला भेट देऊन निर्णय घेण्यात येत आहे. सर्वाधिक हरकतींमध्ये १८ हजार २३४ हरकती एकट्या फुरसुंगी- उरुळी देवाची नगरपरिषदेच्या हद्दीतील आहेत. त्यातील सुमारे १० हजार हरकती निकाली काढल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील नगरविकास विभागाचे उपायुक्त व्यंकटेश दुर्वास यांनी दिली.
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने ८ ऑक्टोबरला प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध केली होती. त्यावर हरकती देण्यासाठी १३ ऑक्टोबरची मुदत दिली होती. मात्र, त्यानंतरही याला मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत आता ३१ ऑक्टोबर असून अजूनही सुमारे २० हजार हरकतींवर सुनावणी शिल्लक आहे. या हरकतींमध्ये ८० टक्के हरकती नागरिकांनी व्यक्तीशः केल्या आहेत. त्यात पत्ता एका ठिकाणी आणि मतदारयादीत नाव दुसऱ्याच प्रभागात असल्याच्या हरकती आहेत. यासाठी संबंधित नागरिकांच्या घरी जाऊन पडताळणी केली जात आहे. तर २० टक्के हरकती एकाने दुसऱ्याच्या नावावर घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे या हरकतींवर सुनावणी घेताना दोन्ही मतदारांना समक्ष बोलावून घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे या हरकतींसाठी वेळ लागत आहे. त्यातच आता याची सुनावणी ३० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. मात्र, या २० टक्क्यांमधील हरकतींसाठी वेळ लागत असल्याने सुनावणीसाठी आणखी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
