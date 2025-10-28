केशवनगरमध्ये तरुणाकडील सोनसाखळी हिसकावली
पुणे, ता. २८ ः दुचाकीस्वार तरुणाकडील साडेचार लाख रुपयांची सोनसाखळी चोरट्यांनी हिसकावून नेल्याची घटना मुंढव्यातील केशवनगर भागात घडली.
या प्रकरणी चोरट्यांवर मुंढवा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत एका तरुणाने फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार तरुण मुंढवा भागात राहायला आहे. २६ ऑक्टोबरला रात्री पावणेबाराच्या सुमारास दुचाकीस्वार तरुण मुंढव्यातील केशवनगर-मांजरी रस्त्याने निघाला होता. त्यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी तरुणाच्या गळ्यातील साडेचार लाख रुपयांची सोनसाखळी हिसकावून नेली. पोलिस उपनिरीक्षक पोमण तपास करत आहेत.
नारायण पेठेत पादचारी तरुणाकडील मोबाईल हिसकावून नेल्याची घटना घडली. याबाबत एका तरुणाने विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार तरुण नारायण पेठेत राहायला आहे. सोमवारी (ता. २७) रात्री सव्वानऊच्या सुमारास तरुण नारायण पेठेतील क्रीडामहर्षी हरिभाऊ साने वाहनतळ परिसरातून निघाला होता. त्यावेळी दुचाकीस्वार चोरट्यांनी तरुणाच्या हातातील ४० हजार रुपयांचा मोबाईल हिसकावून नेला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पसार झालेल्या चोरट्यांचा माग काढण्यात येत असून, पोलिसांनी नारायण पेठ परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले आहे.
रेल्वे स्थानकाच्या आवारातून बुलेट चोरी
पुणे रेल्वे स्थानकाच्या आवारातील वाहनतळावर लावलेली बुलेट चोरट्यांनी चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली. याबाबत एका तरुणाने बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार तरुण हडपसरमधील फुरसुंगी भागात राहायला आहे. पुणे रेल्वे स्थानकाच्या आवारातील वाहनतळावर त्याने बुलेट लावली होती. चोरट्यांनी बुलेटच्या हँडलचे लॉक तोडून बुलेट चोरून नेल्याची घटना २६ ऑक्टोबरला घडली. पोलिस उपनिरीक्षक गणेश चव्हाण तपास करत आहेत.