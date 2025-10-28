महाराष्ट्रात ब्युटी क्षेत्रामध्ये कुशल मनुष्यबळासाठी प्रयत्न
पुणे, ता. २८ : ‘सकाळ माध्यम समूहा’ची प्रशिक्षण संस्था ‘सिमासेस लर्निंग एलएलपी’ (एसआयआयएलसी) आणि ‘फिलीट इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्यूटी मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड’ यांच्यात सामंजस्य करार झाला. त्याच्या माध्यमातून राज्यातील युवक-युवतींना ब्यूटी क्षेत्रातील उद्योगमान्य प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्रात कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची वाढती गरज लक्षात घेता ब्यूटी क्षेत्र हे झपाट्याने विकसित होत असून युवक-युवतींसाठी या क्षेत्रात रोजगार व उद्योजकतेच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत. या संधींचे रूपांतर रोजगारात करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
फिलीट इन्स्टिट्यूट ही संस्था अनेक वर्षांपासून ब्यूटी क्षेत्रात कार्यरत असून सलोन ॲपल आणि १९९३ अ सलॉन कंपनीने त्यांच्या प्रतिष्ठित ब्यूटी सलून साखळ्यांद्वारे राज्यातील हजारो युवक-युवतींना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण दिले आहे. ‘एसआयआयएलसी’ ही एनएसडीसी तसेच विविध शासकीय कौशल्य विकास संस्थांची मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्था असून, त्यांनी राज्यातील लाखो युवक-युवतींना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन नामांकित कंपन्या व उद्योगांत रोजगार तसेच उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
‘सकाळ’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव आणि फिलीट इन्स्टिट्यूटच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्राची चोपडे यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
याप्रसंगी फिलीट इन्स्टिट्यूटचे व्यवस्थापकीय संचालक नम्रता ताम्हनकर, कार्यकारी संचालक मंजुश्री साळुंखे तसेच ‘एसआयआयएलसी’तर्फे मिलिंद कांबळे उपस्थित होते. हा सामंजस्य करार यशस्वी होण्यासाठी ‘एसआयआयएलसी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित माहेश्वरी यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.