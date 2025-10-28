डेंगीच्या रुग्णसंख्येत ऑक्टोबरमध्ये घट
पुणे, ता. २८ ः शहरात गेल्या काही महिन्यांपासून वाढलेला डेंगीचा प्रादुर्भाव आता घटताना दिसत आहे. जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत पावसामुळे डासांची संख्या वाढल्याने रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढली होती. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यात डेंगीचे रुग्ण लक्षणीयरीत्या घटल्याची माहिती पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली. ऑक्टोबर महिन्यात केवळ सहा रुग्णांमध्ये डेंगीचे निदान झाले आहे.
गेल्या आठवड्यात शहरात डेंगीचे एकूण १७ संशयित रुग्ण नोंदवले गेले, परंतु त्यापैकी एकही रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळला नाही. तर संपूर्ण ऑक्टोबर महिन्यात २२९ संशयित रुग्णांपैकी फक्त ६ जणांना निदान झाले आहे. डेंगीच्या नियंत्रणासाठी महापालिकेकडून विविध आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. जुलै महिन्यात ६८०, ऑगस्टमध्ये ४५१, तर सप्टेंबरमध्ये २७८ आस्थापनांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने अनुक्रमे १.२९ लाख, १.५२ लाख आणि ६८ हजार ६०० इतका दंड वसूल करण्यात आला. ऑक्टोबर महिन्यात केवळ १८ आस्थापनांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून, ४० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असल्याची माहिती सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश दिघे यांनी दिली. त्यामुळे डेंगीचा प्रादुर्भाव आटोक्यात येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
चिकूनगुनिया शून्यावर
दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्यात चिकूनगुनियाचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही, तर मलेरियाचे तीन रुग्ण नोंदवले गेले आहेत. शहरातील कीटकजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव कमी झाला असला तरी नागरिकांनी घरात आणि घराबाहेर स्वच्छता राखावी, तसेच ‘आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस’ पाळावा, असे आवाहन महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केले आहे.
