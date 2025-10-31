नगरपरिषद, नगरपंचायतीसाठी अंतिम मतदार यादी जाहीर
पुणे, ता. ३१ : सुमारे साठ हजारांहून अधिक दाखल हरकतींवर सुनावणी पूर्ण करीत जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा आणि ३ नगरपंचायतींसाठी अंतिम मतदार यादी शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आली. प्रत्येक हरकतींची दखल घेत पथके तयार करून स्थळ पाहणी करून संबंधितांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. त्यानंतर ही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील नगरविकास विभागाचे उपायुक्त व्यंकटेश दुर्वास यांनी दिली.
जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा आणि ३ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार याद्यांवर तब्बल ५९ हजार ९७८ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये मुख्यत्वे प्रभाग बदलाशी संबंधित हरकती आहेत. ८० टक्के हरकती नागरिकांनी वैयक्तिकरीत्या नोंदवल्या होत्या. पत्ता एका ठिकाणी असताना नाव दुसऱ्या प्रभागात नोंदले असल्याबाबत तक्रारी होत्या. यासाठी प्रशासनाने संबंधित नागरिकांच्या घरी जाऊन पडताळणी केली. ज्या मतदारांना आपले म्हणणे मांडायचे होते, त्यांची उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी घेण्यात आली. दाखल आक्षेप व हरकतीचे निपटारा पूर्ण करून यादी तयार करण्यात आली.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने ८ ऑक्टोबर रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. त्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी १३ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर ती मुदत वाढवून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत करण्यात आली होती. या याद्या नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या संकेतस्थळावर आणि कार्यालयांमध्ये उपलब्ध आहेत. मतदान केंद्रांची यादी ७ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केली जाईल, असेही दुर्वास यांनी सांगितले.
