पुरोहितांना मानधन देण्याची मागणी
पुणे, ता. १ : पुरोहितांना मासिक मानधन मिळावे, शहरात वेदभवनाची निर्मिती व्हावी व त्याद्वारे वैदिक शिक्षण मिळावे, पुरोहितांसाठी मोफत आरोग्य सेवा किंवा हेल्थ इन्शुरन्स देण्यात यावा यासह इतर मागण्यांचे निवेदन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाच्या पुरोहित आघाडी शिष्टमंडळाने, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष कॅप्टन आशिष दामले यांना दिले.
सर्व मागण्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी अध्यक्षांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. महामंडळाच्या विविध योजनाद्वारे आगामी काळात पुरोहितांना देखील यात लाभार्थी करुन घेण्यात येईल तसेच मुलांच्या देशांतर्गत व परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी कर्जरूपी अनुदान, व्याज परतावा देण्याचे आश्वासन या बैठकीत देण्यात आले. त्यासोबतच महासंघातर्फे राज्यातील पुरोहित गुरुजी, वेदपाठशाला, वेदभवन,शिकणारे विद्यार्थी, अध्यात्मक, प्रवचनकार, कीर्तनकार यांचे संघटन अभियान राबवण्यात येणार आहे. आतापर्यंत सुमारे १६० पेक्षा जास्त पुरोहितांना नियुक्तीपत्रके देण्यात आली असून, या सर्वांची एक जिल्हास्तरीय बैठक घेण्यात येणार आहे, असे देखील महासंघाचे अध्यक्ष मंदार रेडे यांनी सांगितले.
शिष्टमंडळाच्या बैठकीत पुरोहित आघाडी अध्यक्ष संतोष वैद्य, उपाध्यक्ष राहुल भाले शास्त्री, सरचिटणीस मनीष जोशी गुरुजी, संपर्क प्रमुख उमेश जोशी, पुरोहित महिला संपर्क प्रमुख सुरेखा ताई जोशी, श्रीपाद काशीकर, अतुल जोशी, किशोर जोशी गुरुजी आदी उपस्थित होते.
