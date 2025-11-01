विद्युत सहायक पदासाठी महावितरणची प्रतीक्षा यादी
पुणे, ता. १ ः महावितरणमधील विद्युत सहायक पदासाठीची प्रतीक्षा यादी जाहीर झाली आहे. यात एक हजार ८४७ उमेदवारांचा समावेश आहे. महावितरणच्या ‘www.mahadiscom.in’ या संकेतस्थळावर ही यादी पाहता येणार आहे.
प्रतिक्षा यादीत समावेश असलेल्या उमेदवारांची कागदपत्रे व प्रमाणपत्र पडताळणी परिमंडल कार्यालयांमध्ये येत्या गुरुवारी (ता. ६) आणि शुक्रवारी (ता. ७) सकाळी दहा वाजता होणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली. महावितरणतर्फे ५ हजार ३८१ विद्युत सहायक पदासाठी २० ते २२ मे दरम्यान ऑनलाइन क्षमता चाचणी घेण्यात आली. त्यानंतर उमेदवारांच्या ऑनलाइन अर्जामधील नोंदी, अर्हता, कागदपत्रे व प्रमाणपत्रांची पडताळणी संबंधित परिमंडल कार्यालयांमध्ये २० ते २२ ऑगस्ट व ९ आणि १० सप्टेंबर दरम्यान झाली. तसेच निवड यादीतील उमेदवारांच्या प्रवर्गनिहाय व समांतर आरक्षणनिहाय अपात्रता, गैरहजर व इतर कारणांचा विचार करत महावितरणने प्रतीक्षा यादी ३१ ऑक्टोबरला जाहीर केली. परंतु दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी, दिव्यांग प्रवर्गाची निवड प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिल्याने या प्रतीक्षा यादीमध्ये ‘दिव्यांग प्रवर्ग’ वगळण्यात आला असल्याचे महावितरणने सांगितले. प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी कागदपत्र पडताळणीसाठी त्यांना वर्ग केलेल्या परिमंडल कार्यालयांमध्ये उपस्थित राहावे. अधिक माहितीसाठी www.mahadiscom.in या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे.
