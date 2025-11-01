शेतकरी, वारकरी, महिलांचे प्रश्न सोडविणार : पासलकर
पुणे, ता. १ : ‘‘राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोर-गरीब, शेतकरी, वारकरी, महिला व युवकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आणि कार्यतत्पर राहणार’’, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते विकास पासलकर यांनी व्यक्त केला.
पासलकर यांना पंढरपूर संस्थान, कैकाडी महाराज मठ, वारकरी संप्रदाय आणि मराठा समाज संघटनेतर्फे पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात नुकतेच सन्मानित करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी कैकाडी महाराज मठाचे प्रमुख राजाराम महाराज, पंढरपूर संस्थानचे अध्यक्ष भरत महाराज जाधव, मराठा सेवा संघाचे किरण घाडगे, बाळासाहेब बागल, जितेंद्र साळुंखे, सतीश शेलार, पोपट कडू आदी उपस्थित होते.
पासलकर म्हणाले, ‘‘माझे वडील बाळासाहेब पासलकर हे हाडाचे वारकरी होते. त्यांची वारकरी सेवेची अविरत परंपरा आणि वारसा मी जपणार आहे. शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर, यशवंतराव चव्हाण या महापुरुषांची प्रेरणा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याचे पहिले सरसेनापती वीर बाजी पासलकर यांचा वारसा घेऊन समाजसेवा करणे, हे माझे ध्येय आहे.’’
