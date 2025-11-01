हरित इंधनाचा वापर न केल्यास कारवाई महापालिकेचा बेकरी व्यावसायिकांना इशारा, हरित इंधनाच्या वापरासाठी मुदत
पुणे, ता. १ ः शहरातील वायू प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होत असतानाही येथील बहुतांश बेकरी व्यावसायिकांकडून लाकूड, कोळशाचा वापर सुरू आहे. संबंधित बेकरी व्यावसायिकांनी लाकूड, कोळशाऐवजी हरित इंधनाचा वापर पुढील दहा दिवसांत सुरू करावा, अन्यथा त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिका प्रशासनाने बेकरी व्यावसायिकांना दिला आहे.
शहरामध्ये हवेतील प्रदूषणामध्ये विविध कारणांमुळे सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (एमपीसीबी) हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या हद्दीतील बेकऱ्या, रेस्टॉरंटस्, ढाबा अशा ठिकाणी हरित इंधनाचा वापर सुरू करावा, असे आदेश महामंडळाने दिले आहेत. त्यानुसार, महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त रवी पवार यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी शहरातील बेकरी व्यावसायिकांची बैठक घेण्यात आली.
शहरात ७५० तर उपनगरांमध्ये २५० बेकऱ्यांची संख्या आहे. या व्यवसायासाठी अजूनही लाकूड, कोळसा, तंदूरचा वापर केला जात आहे. परिणामी मोठ्या प्रमाणात धूर निर्माण होऊन हवेच्या प्रदूषणात वाढ होत असल्याचे पवार यांनी व्यावसायिकांच्या निदर्शनास आणून दिले. काही बेकऱ्यांनी हरित इंधनाचा वापर सुरू केला आहे, तर काही बेकऱ्या लाकूड, कोळशाऐवजी एलपीजी, पीएनजी, वीज अशा हरित इंधनाचा वापर करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. तर काही व्यावसायिकांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. संबंधित व्यावसायिकांनी हरित इंधनाचा वापर करून हवेतील प्रदूषण कमी करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले. काही बेकरी व्यावसायिकांनी हरित इंधनाचा वापर करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी पवार यांच्यासमोर मांडल्या.
---------
‘‘शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करत आहे. त्यानुसार विविध व्यावसायिकांच्या बैठका घेऊन त्यांना हरित इंधनाचा वापर करण्यास सांगितले जात आहे. बेकरी व्यावसायिकांनाही त्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. महापालिकेच्या सूचनांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. तसेच हरित इंधनाच्या वापरासाठी त्यांना महापालिकेकडून योग्य सहकार्यदेखील केले जाणार आहे.
- रवी पवार, उपायुक्त, पर्यावरण विभाग, महापालिका
-------------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.