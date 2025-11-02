पैशाच्या वादातून प्रियकराचा खून करणाऱ्या महिलेला जन्मठेप
पुणे, ता. २ : पैशाच्या कारणावरून झालेल्या वादातून प्रियकराचा कुऱ्हाडीने वार करून खून करणाऱ्या महिलेला न्यायालयाने जन्मठेप आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. पी. रागीट यांनी हा निकाल दिला.
सविता प्रकाश जाधव (वय ३०, रा. विठ्ठलनगर, नेहरूनगर, पिंपरी) असे शिक्षा झालेल्या महिलेचे नाव आहे. प्रवीण ज्ञानोबा भाग्यवंत (वय ३०, रा. टाकळे चाळ, विठ्ठलनगर, नेहरूनगर, पिंपरी) याच्या खूनप्रकरणी त्याची पत्नी सुनीता (वय २५) हिने पिंपरी पोलिसात फिर्याद दिली. ही घटना ३ सप्टेंबर २०१८ ला पिंपरीतील एका हाउसिंग सोसायटीच्या चौथा मजल्यावर घडली होती. या प्रकरणात सरकरी पक्षातर्फे अतिरिक सरकारी वकील लीना पाठक यांनी काम पाहिले. त्यांनी ११ साक्षीदार तपासले. त्यामध्ये प्रत्यक्षदर्शी फिर्यादीची साक्ष महत्त्वाची ठरली.
प्रवीण आणि सुनीता यांचे प्रेमसंबंध होते. यामुळे प्रवीण याने स्वतः:च्या घराजवळ सविता हिला घर बांधून दिले होते. तिथे ती पहिल्या पतीपासून झालेल्या दोन मुलासह राहत होती. दोघांत पैशावरून सतत वाद होत असत. घटनेपूर्वी तीन महिने दोघांत वाद झाले होते. त्यावेळी सविता आईकडे राहण्यास गेली. तिने पोलिसात तक्रार दिली होती. त्यामुळे ती राहत असलेल्या आईच्या घरी प्रवीण तिला भेटायला गेला होता. तिथे तिने कुऱ्हाडीने त्याच्या मान व डोक्यावर वार करत प्रवीणचा खून केला. पाठीमागे गेलेल्या प्रवीणच्या पत्नीने हे प्रत्यक्ष पाहिले. या प्रकरणात पिंपरी पोलिसांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. तसेच दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.