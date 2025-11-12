मातृ वंदना योजनेला सर्व्हरचा अडसर ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर संगणकीय अडथळा
पुणे, ता. १२ ः प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना महिला व बालकल्याण विभागाकडे आली खरी; पण प्रत्यक्षात लाभ मिळणाऱ्या मातांपासून लांबच आहे. कारण ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर संगणकीय अडथळ्यांची साखळी सुरू आहे. अंगणवाडी सेविका मोबाईल ॲपवर किंवा संगणकासमोर तासन्तास बसूनही अर्ज पूर्ण अपलोड करू शकत नाहीत. परिणामी गर्भवतींच्या हक्काचा लाभ सर्व्हरच्या समस्येत अडकला आहे.
ही योजना आरोग्य विभागाकडून महिला व बालकल्याण विभागाकडे हस्तांतरण झाली. गर्भवतींना लाभ देण्यात येणारी ही योजना अनेक दिवस जवळपास बंद अवस्थेतच होती. आता योजना पुन्हा नव्याने सुरू झाल्यानंतर अर्ज भरण्यात अडचणी येत आहेत. २०१७ पासूनच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी विभाग काम करत आहे, तर दुसरीकडे तांत्रिक समस्या कायम आहेत. महिला व बालकल्याणकडे ही योजना आल्यानंतर पहिल्यांदा सर्व अंगणवाडीची प्राथमिक नोंदणी (मॅपिंग) करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. या कामातही तांत्रिक अडचणी आल्या. आता जिल्ह्यातील सहा हजार ९४ अंगणवाडी केंद्रांमध्ये मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर आता प्रत्यक्ष अर्ज भरण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ऑनलाइन पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचणींची मालिका सुरूच आहे. माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती व स्तनदा माता यांना सकस आहार मिळावा, जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारावे आणि मातामृत्यू आणि बालमृत्यू दरात घट होण्याच्या उद्देशाने ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ राबविली जाते. या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना २५० रुपये मानधन दिले जाते. मात्र, अर्ज भरता येत नसल्याने अंगणवाडी सेविका नाराजी व्यक्त करत आहेत.
या आहेत समस्या...
- योजनेच्या पोर्टलवर सेविकांना लॉगइन न होणे
- लॉगइन झाल्यानंतर आपोआप लॉगआउट होणे
- खूप वेळ गेल्यानंतर अर्ज भरलाच तर अर्ज सबमिट न होणे
- अर्ज भरून झाल्यानंतर अचानक पुन्हा होम पेज सुरू होणे
एवढा लाभ मिळतो...
पहिल्या अपत्यासाठी शंभर दिवसांत गर्भधारणा नोंदणी केल्यावर आणि सहा महिन्यांनंतर किमान एक तपासणी केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील तीन हजार रुपयांची रक्कम महिलेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येते. प्रसूतीनंतर बालकाचे लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर दोन हजार रुपये देण्यात येतात. याशिवाय दुसरे अपत्य जर मुलगी असेल तर तिच्या लसीकरणानंतर सहा हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येतात.
‘‘योजनेचे अर्ज भरण्याबाबत प्रशासनाकडून सतत सूचना केल्या जातात. प्रत्यक्षात आम्हाला ऑनलाइन अर्ज तांत्रिक अडचणी असल्याने भरता येत नाहीत. मोबाईल ॲप सुरू होत नाही, तर संगणकावरदेखील समस्या येत आहेत. गर्भवतींची माहिती गोळा केल्यानंतर त्यांच्याकडूनही आम्हाला विचारणा होते.
- शीतल भालशंकर, अंगणवाडी सेविका
‘‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचे अर्ज करताना येत असलेल्या तांत्रिक अडचणींबाबत आयुक्त कार्यालयाला कळविण्यात आले आहे. ही तांत्रिक समस्या सोडविण्यासाठी एक पथक काम करत आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांमध्ये योजनेचे काम सुरळीत सुरू होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.
- आनंद खंडागळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
चौकट
गर्भवतींची नोंदणी
पुणे ग्रामीण - ३२८३
पुणे शहर - १२०६
पिंपरी-चिंचवड - १०१
एकूण - ४५९०
